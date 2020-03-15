Сводка за 10 мая: В Архангельской области 31 новый случай заражения вирусом ковид

По данным регионального оперштаба, контролирующего развитие пандемии в Поморье, 9 мая принесло 31 новый случай инфицирования.
«География»:
- 19 новых случаев в Архангельске (по некоторым данным, АОКБ закрыты на карантин уже 12 отделений);
- 4 пациента Котласской ЦГБ;
- 4 пациента Мирнинской ЦГБ;
- 4 северодвинцев.
Всего по Архангельской области за все время пандемии заразились 357 человек.
Растущее количество заболевших пациентов в медучреждения оперативный штаб объясняет результатом исследования лиц из круга контактов с ранее заболевшими, а также пациентов, поступивших в больницы с пневмонией и ОРВИ.