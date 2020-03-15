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Сводка за 10 мая: В Архангельской области 31 новый случай заражения вирусом ковид

По данным регионального оперштаба, контролирующего развитие пандемии в Поморье, 9 мая принесло 31 новый случай инфицирования.

«География»:

- 19 новых случаев в Архангельске (по некоторым данным, АОКБ закрыты на карантин уже 12 отделений);

- 4 пациента Котласской ЦГБ;

- 4 пациента Мирнинской ЦГБ;

- 4 северодвинцев.

Всего по Архангельской области за все время пандемии  заразились 357 человек.

Растущее количество заболевших пациентов в медучреждения оперативный штаб объясняет результатом исследования лиц из круга контактов с ранее заболевшими, а также пациентов, поступивших в больницы с пневмонией и ОРВИ.

11 май 08:38 | : Будни

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