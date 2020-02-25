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Поморы и казаки – Победа одна на всех!

         В День победы члены Архангельского городского казачьего общества во главе с атаманом Евгением Ухиным возложили цветы к монументу Вечный огонь в Архангельске.

 

          В 10 часов на площади Мира у Вечного Огня было отслужена краткая заупокойная лития, в память обо всех павших на полях сражения. Затем представители Архангельского казачьего общества возложили цветы к Вечному Огню.

          Для потомственного казака, члена Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко День Победы – святой праздник. Его дед – старшина Николай Федорович Павленко прошел всю войну от Новороссийска до Софии.

          «Наш президент, Владимир Владимирович Путин отметил, что самая страшная из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года, благодаря дружбе народов нашей страны, и доблестному боевому братству солдат всех национальностей. Поморы и казаки исторически были опорой России на северных и южных границах. И они вместе, сражаясь в едином строю, проявили исключительную доблесть в годы Великой Отечественной войны. Столица Поморья по праву носит звание Город воинской славы, и этот праздник имеет для нас особое значение. Архангельск внес очень большой вклад в Великую Победу. И мы помним всех наших героев. Наша главная задача, чтобы и нынешнее поколение, и будущие поколения с благодарностью и уважением относились к тем, кто воевал за Великую Победу, кто обеспечил мир над нашей головой», - подчеркнул Виктор Павленко.

  

09 май 11:24 | : Будни

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