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Игорь Годзиш: В Архангельске стало чище… но до идеала еще далеко

Вчера глава администрации Архангельска Игорь Годзиш проинспектировал, как готовится областная столица к юбилею Победы.

Мэр побывал во многих округах, встречался с главами непосредственно в проблемных местах их районов, и определил следующие болевые точки…

Игорь Годзиш (ВКонтакте):

- Прежде всего, об уборке - мусора, поваленных деревьев, хаотичной рекламы. Результаты сезонного наведения порядка видны, но работы ещё очень и очень много.

На некоторых территориях удручающая ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок. Этот вопрос будет решаться с регоператором. Жители оплачивают услугу и вправе рассчитывать на своевременный вывоз.

 

05 май 08:35 | : Будни

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