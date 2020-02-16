Игорь Годзиш: В Архангельске стало чище… но до идеала еще далеко

Вчера глава администрации Архангельска Игорь Годзиш проинспектировал, как готовится областная столица к юбилею Победы.
Мэр побывал во многих округах, встречался с главами непосредственно в проблемных местах их районов, и определил следующие болевые точки…
Игорь Годзиш (ВКонтакте):
- Прежде всего, об уборке - мусора, поваленных деревьев, хаотичной рекламы. Результаты сезонного наведения порядка видны, но работы ещё очень и очень много.
На некоторых территориях удручающая ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок. Этот вопрос будет решаться с регоператором. Жители оплачивают услугу и вправе рассчитывать на своевременный вывоз.