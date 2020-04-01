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Россия обогнала родоначальников коронавируса по числу заразившихся

За последние сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне число зараженных увеличилось на 6361. Всего зарегистрировано 87 147 случаев заболевания. Россия вышла на девятое место по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав Китай.


За день умерло 50 человек (накануне — 66 человек, всего — 794). Выздоровело за сутки 579 человек (днем ранее — 517, всего — 7346).


Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (2871 человек), Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161). Специально отмечается, что около половины заболеваний вирусом корона проходит бессимптомно.


В Китае, где в конце 2019 года началась вспышка инфекции, число заболевших уже не увеличивается и, по официальным данным, остается стабильным на уровне 83,9 тыс. человек.


Напомним, что за последние сутки на территории Архангельской области по предварительным данным не зарегистрировано ни одного случая заражения.


Ну правильно, жареные на мангале летучие мыши не входят в список традиционных блюд поморской кухни…


27 апрель 12:36 | : Будни

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