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COVID2019: Статистика по Архангельской области, меры поддержки и спасибо от губернатора для медработников и волонтеров

Пик пандемии коронавируса в Архангельской области еще не пройден, а потому временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский очень попросил всех продолжать сохранять режим самоизоляции.

Он озвучил последние данные по COVID2019:

  • 9003 человека обследованы
  • У 114 человек COVID2019 подтвержден официально
  • У 7 человек заболевание подтверждено за последние сутки
  • 1 человек умер
  • 11 выздоровели и покинули стационар

Главной задачей сегодня Цыбульский назвал обеспечение готовности системы здравоохранения региона к развитию по самому неблагоприятному сценарию: «Сегодня – ситуация под контролем, но мы должны быть  готовы к любому развитию событий».

Более 90% коек, развернутых сегодня для больных коронавирусной инфекцией, обеспечены системами подачи кислорода.

176 млн рублей из федерального бюджета выделено на переоборудование коечного фонда региональных больниц.

Есть определенные проблемы с поставками средств индивидуальной защиты, но сегодня каждое медицинское учреждение имеет запас таких средств на 7 дней. Плюс, по словам Цыбульского, с рынка покупаются для нужд медучреждений все средства, которые есть.

Кстати, 77 индивидуальных предпринимателей сегодня перепрофилировались под производство масок. За последнюю недели они пошили их 192 тысячи штук.

700 тыс масок привезли в область накануне – это те, что «нашел и выбил» сам Цыбульский – часть их ушла в свободную продажу, чтобы, по замечанию ВРИОГ, население не испытывало проблем с ними».

Отдельно Цыбульский через журналистов попросил поблагодарить весь медицинский персонал, который сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, и сказал о мерах дополнительной поддержки:

  • 1 млн рублей получено на дополнительное стимулирование медработников
  • 49 млн на эти цели выделено из областного бюджета

Итого – 93 млн рублей.

Дополнительно к окладам медработники, оказывающие помощь больным COVID2019, получат:

  • 80 тыс руб врачи
  • 50 тыс руб медсестры и фельдшеры скорой помощи
  • 25 тыс руб – младший медперсонал

Дополнительно 7.2 млн руб выделено, чтобы простимулировать сотрудников лабораторий, водителей, уборщиц медучреждений.

Огромное спасибо Александр Цыбульский попросил передать и волонтерам из организации «МЫ ВМЕСТЕ». Ими обработано более 400 заявок.

20 апрель 15:12 | : Будни

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