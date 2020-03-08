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В Онежском Поморье объявился оголодавший медведь

Медведи на Онежском полуострове вышли из зимней спячки в конце марта, а на прошлой неделе один из них был заснят на фотоловушку, установленную участковым госинспектором Ярославом Степановым совместно с госинспектором Николаем Рыжуком.

Запечатлённый на видео косолапый бодро взобрался на дерево за специальной приманкой, но быстро потерял к ней интерес, так как вороны уже успели опустошить содержимое.

Сейчас медведям сложно добывать корм, поэтому сотрудники национального парка призывают не разбрасывать пищевые отходы вблизи населённых пунктов и избушек, чтобы не искушать животных.

20 апрель 13:47 | : Будни

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