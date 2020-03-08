В Онежском Поморье объявился оголодавший медведь

Медведи на Онежском полуострове вышли из зимней спячки в конце марта, а на прошлой неделе один из них был заснят на фотоловушку, установленную участковым госинспектором Ярославом Степановым совместно с госинспектором Николаем Рыжуком.
Запечатлённый на видео косолапый бодро взобрался на дерево за специальной приманкой, но быстро потерял к ней интерес, так как вороны уже успели опустошить содержимое.
Сейчас медведям сложно добывать корм, поэтому сотрудники национального парка призывают не разбрасывать пищевые отходы вблизи населённых пунктов и избушек, чтобы не искушать животных.