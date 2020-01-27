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Депутат АрхГорДумы считает автобусы разносчиками заразы

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко, представляющий интересы жителей округа "Майская горка", считает увеличение интервалов в движении городского транспорта системной ошибкой властей.

- О какой личной безопасности в период угрозы эпидемии может идти речь, если человеку необходимо передвигаться по городу на общественном транспорте? Указы, написанные чиновниками на бумаге, к сожалению, далеки от исполнения в реалиях жизни.
Перевозчики, подстраиваясь под сокращение пассажиропотока, случившегося в результате карантинных ограничений, уменьшают количество единиц транспорта на маршрутах. Соответственно, увеличился интервал между рейсами - до 20 минут. Такая экономия перевозчиков невольно нарушает предписания «сверху». Пассажирам физически не удается соблюдать дистанцию в 1,5 метра в переполненном автобусе.

В частности, получил множество нареканий от жителей округа на работу маршрута №5, где подобная ситуация повторяется ежедневно. Люди требуют незамедлительного решения проблемы и защиты своего здоровья. Постараюсь добиться, чтобы на ближайшей сессии Архгордумы, которая состоится 22 апреля, этот вопрос был пристально рассмотрен в рамках «Часа администрации».

15 апрель 09:33 | : Будни

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