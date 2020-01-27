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Вслед за Москвой. В Петербурге на Пасху храмы будут закрыты

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий установил новый порядок богослужений на Страстной неделе в праздник Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Все храмы закроют для посетителей с 14 по 19 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

«Как вы знаете, мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде, что эпидемия умалится. К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в Санкт-Петербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы в грядущие великие и святые дни не представляется возможным. Прихожан много, а храмов, особенно в спальных районах, по-прежнему не хватает»,— подчеркнул митрополит Варсонофий.

По благословению патриарха Кирилла с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции, сообщает агентство Интерфакс.

«Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией», — отметил митрополит.

(по материалам Архангельской епархии)

14 апрель 09:55 | : Будни / Верую

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