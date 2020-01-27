Что можно и что нельзя делать в условиях карантина по коронавирусу. Справка для жителей Архангельской области

В Архангельской области, как и еще в 28 субъектах Российской Федерации, введен режим строгой самоизоляции.
Домашний карантин должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи, выгуливать собак на расстоянии 100 м от дома… и т.д. Одновременно не ограничено (пока) перемещение на личном и общественном транспорте, не перекрыты въезд и выезд в города.
Обыватели часто путаются в том, что им можно, а что уже нельзя.
В связи с этим приводим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (из Интернета):
Если в магазин будут пускать определенное количество людей, как организовать, чтобы не было толкучки у дверей?
Ответственность за соблюдение мер лежит на магазинах и других торговых точках. Они обязаны обеспечить не только возможность соблюдения дистанции внутри помещения, в том числе при помощи специальной разметки, но и организовать площадки для ожидания таким образом, чтобы посетители имели возможность соблюдать социальную дистанцию и во время ожидания входа в магазин.
Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?
Пока в городе закрыты все развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Также продолжают работать городские службы, необходимые для жизнеобеспечения города.
Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?
Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта.
Можно ли передвигаться на такси? Будут ли как-то регулироваться цены на такси?
Службы такси продолжат работать в обычном режиме. Цены на такси дополнительно регулироваться не будут.
Нужно ли, выходя из дома, брать с собой удостоверение личности на случай проверки?
В условиях ситуации, близкой к ЧС, необязательно… но желательно.
До какого числа действует карантин?
В мэрии не назвали никакой точной даты, что и понятно. Это будет зависеть от обстановки в городе - как будет увеличиваться количество смертей и зараженных. Пока дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Что будет дальше, будет ясно в конце недели. Но уже понятно, что такой режим сохранится на ближайшее время.
Можно ли приезжать в город?
Да, можно. Также можно из него выехать, если вы не находитесь под наблюдение у медиков и полиции в следствии недавнего возвращения из зарубежной поездки или возможных контактов с носителями вируса.
Имеет ли гражданин право выходить бегать при условии, что он не контактирую с другими людьми, старается их оббегать, соблюдая дистанцию не менее двух метров?
От подобной зарядки лучше воздержаться, для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?
Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.
Как будут работать поликлиники?
Поликлиники будут работать в обычном режиме. В поликлиниках разделяют поток на здоровых людей и людей с признаками вирусной инфекции. Однако граждан просят отложить визиты, если это не повлияет на состояние здоровья. Поход человека в возрасте до 65 лет в поликлинику разрешен для получения неотложной медпомощи.
Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?
Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому такие прогулки временно запрещены.
Что с плановыми операциями пациентов с онкологическими заболеваниями?
Решение о проведении плановых операций принимает ваш лечащий врач - только он может определить, действительно ли стоит проводить плановую операцию во время повышенной опасности заражения коронавирусом.
На основании чего устанавливается сумма штрафа за нарушение карантина? Кто будет назначать штраф? В чей бюджет он пойдет?
Сейчас эта часть регламентируется.
Можно ли на такси ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи?
Не рекомендуется. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.