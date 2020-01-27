Для тех, кто на вахте. В 23 архангельских детсадах открыты дежурные группы

Сегодня в Архангельске из 68 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 23 работают дежурные группы. По информации руководителей детских садов сегодня охват детей составил 109 человек
Местами в дежурных группах обеспечены дети, родители которых являются работниками организаций, перечисленных в Указе Президента России. При этом оба родителя должны относиться к категориям работников, упомянутых в данном указе.
Родители, чьи профессии не обозначены в указе, в период с 30 марта по 3 апреля осуществляют присмотр и уход за детьми самостоятельно.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)