Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Для тех, кто на вахте. В 23 архангельских детсадах открыты дежурные группы

Сегодня в Архангельске из 68 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 23 работают дежурные группы. По информации руководителей детских садов сегодня охват детей составил 109 человек

Местами в дежурных группах обеспечены дети, родители которых являются работниками организаций, перечисленных в Указе Президента России. При этом оба родителя должны относиться к категориям работников, упомянутых в данном указе. 

Родители, чьи профессии не обозначены в указе, в период с 30 марта по 3 апреля осуществляют присмотр и уход за детьми самостоятельно.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

31 март 11:21 | : Будни

Главные новости


Мэрия Архангельска оповещает: В детских садах будут открыты только дежурные группы
Тест на коронавирус у 21-летней котлошанки подтвердился. Ищут ее попутчиков
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20