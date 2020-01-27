Причастие в режиме онлайн и Пасха без Благодатного огня. Церковь времен COVID-19

Тысячи священнослужителей и миллионы простых верующих оказались в особо сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, которая разразилась в период Великого поста и подготовки к главному христианскому празднику — Пасхе (в этом году православные встретят ее 19 апреля). Как распространение заболевания сказалось на жизни православного мира, древних восточных церквей, католиков, протестантов и последователей других вероисповеданий, чего ожидать и как действовать в сложившейся ситуации, особенно пожилым, насколько могут быть ужесточены антивирусные меры в Русской Церкви, может ли она закрыть храмы или вступить в конфликт с властями, готова ли встретить Воскресение Христово без Благодатного огня и онлайн — рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
Мир
- Владыка, как пандемия коронавируса сказалась на церковной жизни православных в разных странах мира?
- Сказалась самым серьезным образом. В Италии, Франции, ряде других стран Европы православные храмы закрыты, богослужения отменены. Где-то богослужения продолжаются, но ограничено количество лиц, которые могут присутствовать в храме одновременно.
- На связи ли Вы с другими поместными православными церквами по вопросу пандемии? Какие меры там принимаются?
- Обнародовано решение Константинопольской церкви закрыть на карантин до 29 марта храмы и монастыри по всему миру.
В целях противодействия распространению коронавируса Кипрская архиепископия в специальном заявлении призвала верующих воздерживаться от посещения храмовых богослужений и от причащения в течение трёх недель, рекомендовав следить за службами посредством теле- и радиотрансляции.
В Элладской церкви богослужения прекращены. На днях одного митрополита даже чуть не арестовали за то, что он совершил богослужение в присутствии верующих.
На экстренном заседании синода Православной церкви в Америке после совещания с медицинскими экспертами принято Синодальное послание в отношении эпидемии коронавируса. Епархиальные архиереи призваны осуществлять свое попечение о пастве с учетом позиции государственных властей и принимать в координации с синодом самостоятельные решения об ограничении числа участников богослужений, сокращении числа богослужений или об их временном прекращении (в случае возможных решений светских властей). Монастыри закрываются для приема паломников до 1 апреля. Священный синод снова рассмотрит ситуацию в конце марта.
Я привел лишь некоторые примеры. В той или иной степени на эпидемию коронавируса отреагировали все поместные православные церкви.
- А какие решения принимаются в древних восточных церквах?
- В Коптской церкви на территории Египта до 5 апреля закрыты все приходские храмы: в них не будут проводиться никакие богослужения, за исключением отпеваний, на которых могут присутствовать лишь члены семей усопших.
Все храмы Армянской апостольской церкви до 9 апреля будут открыты только «для индивидуальных посещений и уединенных молитв верующих», причем в течение всего данного периода благословляется «совершать Литургию без верующих, только при участии духовенства».
Во всех приходах Ассирийской церкви Востока на территории США отменены богослужения с участием верующих, в том числе причащение мирян в храмах до 12 апреля включительно (а они Пасху празднуют 12 апреля). Аналогичные ограничения действуют для ассирийских общин в Италии и других стран Западной Европы, в которых объявлено чрезвычайное положение.
- Где в Европе ситуация обстоит хуже всего?
- Хуже всего ситуация в Италии: более пятидесяти тысяч заразившихся, несколько тысяч умерших. Вся страна на жестком карантине, выходить в город фактически запрещено, улицы пусты, люди сидят по домам. Все богослужения отменены, в том числе и в православных храмах. Полиция в усиленном режиме патрулирует города, и, если видит, что у храма собирается хотя бы небольшая группа людей, сразу же приезжают полицейские и устраивают разбирательства.
В городе Бергамо крематории работают круглые сутки, сирены скорой помощи и поминальный звон в церквах звучат почти непрерывно, больница переполнена и не справляется с наплывом зараженных и умирающих.
- Какова ситуация в Риме? Что делает Ватикан?
- Все римские храмы закрыты для посещения и молитвы до 3 апреля. Ранее для борьбы с коронавирусом в Ватикане туристам запретили посещать собор Святого Петра и прилегающую к нему площадь.
Пасхальные службы в Ватикане в этом году пройдут без присутствия верующих, говорится в заявлении префектуры папского дома. Из-за чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области все литургические торжества Страстной недели в Ватикане также будут проходить без участия мирян.
- Что Вам известно о мерах профилактики, предпринимаемых другими христианскими церквами?
- Практически все европейские христианские церкви принимают меры.
В частности, архиепископ Кентерберийский и архиепископ Йоркский опубликовали 17 марта письмо, в котором сообщили, что священникам Церкви Англии стоит приостановить проведение ежедневных публичных богослужений. Священники по-прежнему смогут совершать мессы и должны стараться транслировать воскресные богослужения в реальном времени через интернет, однако англиканские храмы отныне будут открыты только для частной молитвы.
Примеру Церкви Англии уже последовали британские методисты. Ранее Церковь Англии опубликовала заявление, посвященное распространению коронавируса. В опубликованном тексте призывается не использовать для причастия одну и ту же чашу, а также не обмениваться рукопожатием при традиционном «целовании мира».
- Какова обстановка на Украине? Как действует каноническая Украинская Православная Церковь?
- На последнем заседании синода Украинской православной церкви было принято обращение, в котором содержатся следующие рекомендации верующим: сохранять спокойствие и не поддаваться панике; усиленно молиться (утверждён текст молитвы и прошений на сугубой ектении); внимательно относиться к решениям и рекомендациям властей. Епархиальным архиереям рекомендовано в случае ухудшения ситуации согласовывать свои действия с Предстоятелем УПЦ.
Констатировано, что храмы остаются открытыми, в них будет совершаться весь богослужебный чин, а также регулярные водосвятные молебны и церковный звон в связи с эпидемией. Дано разрешение на причастие и исповедь в течение всего дня, группами по 10 человек, и на проведение богослужений на открытом воздухе, во избежание скопления народа.
- Что происходит сегодня в Сирии? Продолжаются ли гуманитарные проекты Русской церкви, сотрудничество с мусульманами страны?
- Все гуманитарные проекты продолжаются, сотрудничество тоже, но затруднены личные контакты. Как и многие другие страны, Сирия сегодня закрыта для въезда гостей из-за рубежа.
Русская церковь
- Какие меры по профилактике распространения заболевания принимает Русская церковь в странах, входящих в сферу ее канонической ответственности?
- В каждой стране принимаются разные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки, от указаний властей.
В то же время, имеется и общая инструкция, утвержденная священным синодом 17 марта. Она предписывает соблюдение строгих гигиенических и санитарных мер. В частности, при причащении обтирать ложку пропитанным спиртом платом, а затем окунать ее в воду, преподавать запивку по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде, для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки, уста каждого причастника отирать бумажными салфетками. Причастникам предписано воздерживаться от целования чаши.
- Какую реакцию от приходов, верующих вы получаете на последнее решение синода, на инструкцию, на предпринятые конкретные меры?
- В целом реакция положительная, благодарная и спокойная.
Но есть люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы, что называется, «раскачать лодку», подорвать доверие к священноначалию. Один диакон вот недавно написал: «Хочется задать нашим иерархам вопрос: зачем вы так быстро, без боя, под гуманистическим соусом “заботы о ближних” продаете свободу Церкви? Ведь для православных людей очевидно, что через Святое Причастие никакая инфекция не передается. Думать иначе — богохульство».
Я хотел бы повторить то, что Церковь в последние дни говорила много раз: мы твердо верим в то, что никакая зараза не может передаться через Святые Дары. Тело и Кровь Христовы принимаются верующими «во исцеление души и тела», то есть они сами являются источником исцеления. Но чаша и ложка для причащения – это те предметы, которые не защищены от попадания на них бактерий и вирусов. А потому принимаются специальные меры для их санитарной обработки. К этому надо относиться смиренно и спокойно.
Те, кто сегодня бравируют своим Православием, кто с гордостью говорят, что «исповедники на карантин не уйдут», ведут себя не по-евангельски, а по-фарисейски. Они пользуются кризисом для выпячивания себя: посмотри, мол, я не такой, как прочие люди, я исповедник веры, не то, что патриарх и прочие архиереи. Это безответственное и эгоистичное поведение. Не боишься заразиться сам, подумай о других.
Таких людей не переубедишь, но я хотел бы обратиться к тем, кто под влиянием этих проповедников может соблазниться. Поверьте, дорогие мои, Святейший патриарх и Священный синод не хуже наших горе-ревнителей знают Священное предание Церкви. Когда готовилась инструкция, были изучены прецеденты. Ведь Церковь не в первый раз сталкивается с эпидемией.
- А когда она сталкивалась с эпидемиями прежде, что предписывала? И учтено ли это сегодня?
- Есть, например, книга, называемая «Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями». Ее автор – преподобный Никодим Святогорец. Вот что он пишет в толковании на 28-е правило VI Вселенского собора: «И иереям, и архиереям во время чумы следует употреблять для причащение больных такой способ… Они должны класть Святой Хлеб… в какой-нибудь священный сосуд, из которого… больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус выливать в алтарный колодец». На этом прецеденте основано предписание протирать лжицу после каждого причастника платом, смоченным спиртом, а затем окунать ее в воду. Но наши горе-ревнители возомнили себя более православными, чем преподобный Никодим Святогорец.
А в «Настольной книге для священно-церковнослужителя» Булгакова, изданной в 1900 году, содержатся предписания, касающиеся причастия в случае появления «заразительной болезни, например, дифтерита, оспы, легко могущей переходить к другим при причащении через лжицу и покровец». Эти предписания тоже были учтены при составлении инструкции.
- Могут ли быть внесены какие-то коррективы в рекомендации?
- Да, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
- Почему верующим не дано никаких рекомендаций на присутствие на богослужениях, по возможности, в масках (при том, что есть рекомендации, например, про одноразовые перчатки и дезинфекцию разных предметов)?
- Ношение масок может снизить риск передачи инфекции. В некоторых храмах они используются и мирянами, и священнослужителями. На днях появилась фотография из храма Русской Православной Церкви в Пхеньяне, где после перерыва, вызванного карантином, возобновились богослужения. Так вот, там священник стоит в маске. Если ситуация будет ухудшаться, вполне возможно, что и в других местах будут надевать маски.
Правда, и на сей счет есть желающие поиронизировать. Один батюшка перед произнесением проповеди надел нечто похожее на противогаз, чтобы рассмешить прихожан и продемонстрировать несерьезность тех, кто боится заразиться. Но многим сейчас не до смеха, например, в Италии, Испании, Франции, Германии.
- Может ли Русская церковь прекратить доступ прихожан в монастыри и храмы или вообще закрыть их и для служения духовенства в России, Белоруссии, на Украине, если того потребуют эпидемиологическая ситуация и власти? Есть ли какие-то особые договоренности с властями стран канонической ответственности РПЦ, гарантии того, что храмы не закроют для людей ни при каких обстоятельствах?
- Таких договоренностей нет и, думаю, в нынешней ситуации быть не может. Но Церковь не будет вступать в конфликт с властью, если потребуются экстраординарные меры для предотвращения эпидемии. Церковь не меньше, чем власти, заботится о здоровье и благополучии людей.
Если будут предлагаться какие-то радикальные меры, Церковь вступит в диалог с властью, но не в конфликт.
- Ограничение, введенное в Москве – не собираться в помещении более 50 человек, – не действует на православные храмы. Почему?
- До настоящего времени не закрыты крупные торговые центры и другие места массового скопления людей, включая метро, где в каждом вагоне в часы пик набирается гораздо больше пятидесяти человек. Но если ситуация будет развиваться в худшую сторону, могут быть введены дополнительные ограничения, в том числе касающиеся количества молящихся в храме.
- Могут ли паломники по-прежнему спокойно посещать великие обители России - такие как Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь, Дивеево, островные Валаам и Соловки?
Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников.
На днях митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с видеообращением, в котором призвал временно воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь. Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей.
- Может ли пандемия повлиять на богослужения в монастырях и на приходах, например, на допустимую численность паломников или монахов на службе единовременно?
- Может. И есть разные способы сократить число одновременно присутствующих в храме прихожан. Например, вместо одной воскресной Литургии служить две – раннюю и позднюю. Скоро потеплеет, и можно будет при необходимости совершать богослужения на улице. Кое-где такие меры уже применяются, в частности, на Украине.
- Может ли причастие происходить онлайн?
- Конечно, нет.
Но для пожилых прихожан, которые находятся в группе риска, а значит должны быть сейчас предметом нашей особой заботы, может быть установлен особый порядок. Например, они могут смотреть богослужение в прямой трансляции, а причащать их может священник на дому.
Пасха
- Как в этом году православный мир будет проводить Страстную неделю и праздновать Пасху? Запретят ли крестные ходы?
- Все будет зависеть от развития ситуации в каждом конкретном регионе.
- Привезут ли Благодатный огонь из Иерусалима? Готова ли Русская церковь к его отсутствию на пасхальных службах? И как относиться к возможным изменениям простым верующим?
Мы готовы к отсутствию Благодатного огня на пасхальных службах. Более того, Русская церковь на протяжении тысячи лет совершала пасхальные богослужения без Благодатного огня, и они от этого не были менее торжественными, радостными или благодатными.
Однако, насколько мне известно, Фонд Андрея Первозванного твердо намерен привезти огонь, даже если придется не выходить из самолета по прибытии в Израиль. Как раз на днях я разговаривал на эту тему с председателем фонда Владимиром Ивановичем Якуниным, который уже долгие годы обеспечивает Русскую Церковь Благодатным огнем из Иерусалима.
- Возможно ли верующим, особенно пожилым, праздновать Пасху онлайн, без причастия?
Давайте надеяться, что к Пасхе кризис пройдет, и такие меры не понадобятся. Русская Церковь молится о скорейшем преодолении кризиса за каждой Литургией, и я верю, что наши молитвы будут услышаны милосердным Богом. Надо всем миром молиться, чтобы Господь отвел беду.
(по материалам Архангельской епархии)