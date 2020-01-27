Патриарх Кирилл: Господь накажет вас за несоблюдение гигиены

Патриарх Кирилл назвал зловредными людей, которые во время эпидемии игнорируют санитарные предписания и, ссылаясь на веру, призывают к этому других. Об этом он заявил после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
«Мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?"», — сказал Предстоятель.
Патриарх Кирилл отметил, что общая опасность нередко разрушает человеческие связи и каждый начинает думать только о себе: «Иногда это приводит к потере человеческого лица, к междоусобной брани, к столкновениям, к общественным коллапсам. Сегодняшнее апостольское чтение призывает нас к тому, чтобы мы сохраняли способность совершать добрые дела, совершать благодеяния. Несмотря на инфекцию, которая провоцирует отчуждение одного человека от другого, мы должны не забывать наших ближних и в меру сил и возможностей оказывать им помощь — конечно, исполняя все необходимые предписания, с тем чтобы не оказаться разносчиками инфекции. Сегодня в нашей поддержке особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные возможности даже за продуктами сходить — такие ведь есть, наверное, и среди наших соседей, родных и близких. Поэтому, оберегая себя и своих ближних от распространения инфекции, мы должны помнить, что никто не отменял совершения добрых дел».
По словам Предстоятеля, пандемия коронавируса помогает понять, в каком кризисе, связанном с самоуверенностью, с гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация. «Господь вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодня ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, не для того, чтобы мы впали в растерянность, не для того, чтобы мы потеряли способность сопротивляться, но для того чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной человеческой цивилизации. И чтобы мы, продолжая трудиться, ни в коем случае не теряя духовного оптимизма, тем не менее понимали, что над всем — Бог, над всем — Его всемогущая десница», — отметил Святейший Патриарх Кирилл и призвал всех молиться о нашей стране и о всем мире.
«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и все возможно, оценить пределы своих возможностей и осознать свою хрупкость. Действительно, мы имеем потрясающие научные исследования и их результаты, которые воплощаются в жизнь. Но Господь словно говорит нам: "при всем вашем могуществе вы очень хрупки, вы по-настоящему слабы, вы должны опираться — не только во времена катаклизмов, но и в каждый день своей жизни — на Мою помощь, на силу, которая превышает всякую человеческую силу"», — отметил Патриарх Кирилл.
(по материалам Архангельской епархии)