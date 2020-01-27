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Игорь Орлов: Погулял по европам – на карантин. В том числе, в кругу семьи

Губернатор Архангельской области внес дополнения в свой же Указ* о борьбе с пандемией коронавируса в регионе.

Напомним, в первом варианте речь шла об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий, о переходе организаций (по возможности) «на удаленку», об обязательной диспансеризации возвращающихся из стран, попавших в список «вирусозависимых».

Новые пункты касаются поведения прибывших внутри семьи.

Так, прибывшим из-за границы необходимо самоизолироваться и от членов собственной семьи – находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, любые общественные места.  

Наблюдатели теряются в догадках, как это технически сделать в условиях малометражной жилплощади при наличии совмещенных мест общего пользования, пятиметровых кухонь и одного холодильника на всю семью.

Отметим, на улицах Архангельска в последние дни так и не увеличилось количество пешеходов в марлевых повязках на лицах…

*Губернатор Архангельской области ПОСТАНОВИЛ:

  1. Ввести на территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого распоряжения (далее — режим повышенной готовности).
  2. Запретить на период действия режима повышенной готовности:

1) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения;

2) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в местах их проведения.

  1. Одобрить прилагаемый план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Архангельской области.
  2. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией

(2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на территориях указанных иностранных государств, контактную информацию по телефону «горячей линии» +7 (8182) 66-99-07, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций в Архангельской области;

3) соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

  1. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест, а при посещении общественных мест соблюдать меры личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты).
  2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области: воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий на территории Архангельской области; использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, а также в электронной форме.
  3. Лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Архангельской области, работникам исполнительных органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, работникам государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области:

— отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;

— рекомендовать воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

  1. Руководителям исполнительных органов государственной власти и иных государственных органов Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области, обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего указа.
  2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области;

2) рекомендовать указанным лицам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

3) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

4) обеспечить проведение муниципальными учреждениями и предприятиями муниципальных образований Архангельской области, хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего указа.

  1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, за исключением органов и организаций, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего указа:

1) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц

с повышенной температурой;

2) вести журнал учета измерения температуры тела работников

на рабочих местах;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта;

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Архангельской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;

7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).  

23 март 14:15 | : Будни

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