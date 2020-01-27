Игорь Орлов: Погулял по европам – на карантин. В том числе, в кругу семьи

Губернатор Архангельской области внес дополнения в свой же Указ* о борьбе с пандемией коронавируса в регионе.
Напомним, в первом варианте речь шла об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий, о переходе организаций (по возможности) «на удаленку», об обязательной диспансеризации возвращающихся из стран, попавших в список «вирусозависимых».
Новые пункты касаются поведения прибывших внутри семьи.
Так, прибывшим из-за границы необходимо самоизолироваться и от членов собственной семьи – находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, любые общественные места.
Наблюдатели теряются в догадках, как это технически сделать в условиях малометражной жилплощади при наличии совмещенных мест общего пользования, пятиметровых кухонь и одного холодильника на всю семью.
Отметим, на улицах Архангельска в последние дни так и не увеличилось количество пешеходов в марлевых повязках на лицах…
*Губернатор Архангельской области ПОСТАНОВИЛ:
1) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения;
2) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в местах их проведения.
(2019-nCoV):
1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на территориях указанных иностранных государств, контактную информацию по телефону «горячей линии» +7 (8182) 66-99-07, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций в Архангельской области;
3) соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
— отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;
— рекомендовать воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
1) отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области;
2) рекомендовать указанным лицам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);
3) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;
4) обеспечить проведение муниципальными учреждениями и предприятиями муниципальных образований Архангельской области, хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего указа.
1) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц
с повышенной температурой;
2) вести журнал учета измерения температуры тела работников
на рабочих местах;
3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта;
5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
6) воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;
7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).