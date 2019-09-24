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Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области помогла по хозяйству жителям старинного села Нёнокса

Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области в рамках акции «Неделя добрых дел» рассказала студентам северодвинских техникумов судостроения и машиностроения, электромонтажа и связи о своей деятельности. Вместе с представителями студенческих отрядов молодые общественники побывали в поморском селе Нёнокса и оказали адресную помощь его жителям.

Общественники рассказали студентам о деятельности Народного фронта, проектах и акциях, в которых принимает участие региональная команда «Молодежки ОНФ», таких как «Сохраним лес», «Безопасность детства», «Связь поколений», «Уличный красава», «Не жди перемен! Твори перемены!». Кроме того, молодые общественники поделились со студентами своими планами на будущее и пригласили неравнодушных присоединиться к всероссийской общественной организации для того, чтобы делать добрые дела вместе.

Как проходят мероприятия, команда «Молодежки ОНФ» показала на практике, побывав 30 ноября в старинном поморском селе Нёнокса для оказания адресной помощи жителям. К молодым общественникам присоединились ребята из студенческих отрядов Северодвинска.

«Мы давно готовились к проведению доброй акции. Самым сложным было пройти пешком от станции до села. Но расстояние для нас не преграда. Шли по скользким лужам, через лес. Все держались за руки, чтобы не упасть. Было немного страшно, так как этой осенью к поселкам приходят волки. Но с собой у нас было все необходимо, чтобы отпугнуть зверей, а главное – большое желание помочь сельским жителям. В Неноксе ребята помогли пожилым, одиноким женщинам. Накололи и напилили дров, уложили дрова в сараи, почистили дворы от мусора и снега, наносили воду», – рассказала координатор команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Наталья Чудинова.

На следующий день участники команды «Молодежки ОНФ» провели генеральную уборку в Никольском храме: вымыли окна и полы. В благодарность за помощь ребятам разрешили подняться на колокольню и позвонить в колокол.

«После нелегкого труда мы еще организовали досуг сельским подросткам. Показали фильм, провели танцевальный мастер-класс. Местные жители были очень благодарны нам за помощь и ждут нашего приезда в феврале», – поделился участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Юрий Козлов.

06 декабрь 15:10 | : Будни

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