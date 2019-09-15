Золотой возраст! Сегодня главе Архангельска Игорю Годзишу - 50

Пятьдесят для мужчины – золотая середина. До столетнего аксакальства еще глаза вытаращишь, в голове – планов громадьё, в душе ещё горят желанья.
Это и самый опасный возраст для конкурентов, ибо у юбиляра в руках такое грозное оружие, как жизненный опыт.
В пятьдесят быть главой областной столицы одновременно и достижение, и отличная площадка для перехода на новый, более высокий уровень.
Особенно когда горят глаза и сила в мышцах. Когда ясна цель и надёжно защищён тыл (погода в доме). Жизнь в основном уже сделана, но нет предела совершенству.
Всем коллективом редакции поздравляем Игоря Викторовича с круглой датой. Желаем самого пушистого, вкусного и интересного. Ну, а мы… всегда рядом.