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Золотой возраст! Сегодня главе Архангельска Игорю Годзишу - 50

Пятьдесят для мужчины – золотая середина. До столетнего аксакальства еще глаза вытаращишь, в голове – планов громадьё, в душе ещё горят желанья.

Это и самый опасный возраст для конкурентов, ибо у юбиляра в руках такое грозное оружие, как жизненный опыт.

В пятьдесят быть главой областной столицы одновременно и достижение, и отличная площадка для перехода на новый, более высокий уровень.

Особенно когда горят глаза и сила в мышцах. Когда ясна цель и надёжно защищён тыл (погода в доме). Жизнь в основном уже сделана, но нет предела совершенству.

Всем коллективом редакции поздравляем Игоря Викторовича с круглой датой. Желаем самого пушистого, вкусного и интересного.  Ну, а мы… всегда рядом.

09 ноябрь 10:56 | : Будни

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