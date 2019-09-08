Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

О таком и не мечтали. На юге Архангельской области устанавливаются современные игровые площадки









В населенных пунктах Ленского района Архангельской области появится около двух десятков новых спортивных и детских площадок. Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес», ООО «Технопарк», возводит их в рамках социальной программы, последовательно реализуемой в сотрудничестве с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района.

Как сообщили в пресс-службе компании «Технопарк», сейчас уже полностью построены площадки в Яренске: в парке имени Землячки, Полевом переулке, а также на Огородной и Молодежной улицах. Кроме того, современные площадки теперь есть в поселке Лысимо и деревне Запань Яренга.

Спортплощадки, где все желающие местные жители смогут заниматься тренировками и укреплять свое здоровье, снабдили специальным покрытием, благодаря которому там не будут образовываться лужи и наледи. Кроме гимнастических комплексов на площадках поставили и уличные тренажеры, которым не страшна любая непогода.

«Детские площадки оборудованы самыми современными игровыми комплексами, грунт на них изолирован травмобезопасным покрытием, дополнительно обеспечивающим комфортные условия для игр при любых погодных условиях, — отметили в пресс-службе. — В комплектацию игровых комплексов входят элементы, предназначенные для разных возрастных групп — от горок и лабиринтов до шведских стенок и гимнастических колец».

Вместе с правительством Москвы и властями Архангельской области ООО «Технопарк» активно работает над улучшением качества жизни в Ленском районе. Там в течение 2019 года глобально обновляются 58 важных социальных объектов: школы, детсады, медучреждения, дома культуры и т.д.

Сейчас на объекте главного проекта «Технопарка» — экотехнопарка на станции «Шиес» — не ведется строительства, вывезены вся техника и рабочие, но компания продолжает по-соседски помогать людям, налаживая с ними конструктивный диалог и существенно вкладываясь в социальное развитие Ленского района.

(regnum.ru, фото ООО «Технопарк)

16 октябрь 17:17 | : Будни

Главные новости


Не думай об Орлове свысока. «Сказки бабушки Галины», выпуск 45-й
Жертвы оптимизации. В детсаду «Песенка» закрывается спецгруппа по лечению болезней глаз
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (152)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20