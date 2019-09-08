Нет войне! После трагедии 8 августа Нёноксой заинтересовались археологи

Обычное поморское село Нёнокса (по легенде названо в честь вождя чудского племени Ниюкса Соаки), ставшее всемирно известным после трагедии 8 августа на военном полигоне, теперь привлекает внимание не только политиков, правозащитников и экологов, но и археологов. У энтузиастов есть определенная цель, извлечь из исторических слоев местной почвы сковороду для выварки соли - црен. Добытый экспонат поступит в фонд Северодвинского городского краеведческого музея.
Археологические раскопки на территории усолья организовали специалисты музея и управления культуры и туризма администрации Северодвинска.
Работы на объекте историко-культурного наследия проводятся исследовательской группой под руководством научного сотрудника московского института археологии РАН Марии Ворожейкиной.
- Црен представляет собой сковороду или котёл для выварки соли из рассола. Иногда называется «чрен» или «цырен». Древние црены представляли из себя кованую конструкцию. Находящийся в последней солеварне црен - сварной, изготовлен, по словам местных жителей, в 1943 году. Он занимает почти всю площадь солеварни, - рассказала заведующая филиалом музея в селе Нёнокса Валентина Паршева.
Она добавила, что раскопки проводятся на средства муниципального бюджета, выделенные по программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».
Завершить раскопки специалисты планируют до 26 ноября.
Между тем наблюдатели на полном серьезе полагают, что соответствующими структурами поставлена вполне конкретная задача – вернуть населенному пункту с названием Нёнокса имидж мирного местечка.