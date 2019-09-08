Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нет войне! После трагедии 8 августа Нёноксой заинтересовались археологи

Обычное поморское село Нёнокса (по легенде названо в честь вождя чудского племени Ниюкса Соаки), ставшее всемирно известным после трагедии 8 августа на военном полигоне, теперь привлекает внимание не только политиков, правозащитников и экологов, но и археологов. У энтузиастов есть определенная цель, извлечь из исторических слоев местной почвы сковороду для выварки соли - црен. Добытый экспонат поступит в фонд Северодвинского городского краеведческого музея.

Археологические раскопки на территории усолья организовали специалисты музея и управления культуры и туризма администрации Северодвинска.

Работы на объекте историко-культурного наследия проводятся исследовательской группой под руководством научного сотрудника московского института археологии РАН Марии Ворожейкиной.

- Црен представляет собой сковороду или котёл для выварки соли из рассола. Иногда называется «чрен» или «цырен». Древние црены представляли из себя кованую конструкцию. Находящийся в последней солеварне црен - сварной, изготовлен, по словам местных жителей, в 1943 году. Он занимает почти всю площадь солеварни, - рассказала заведующая филиалом музея в селе Нёнокса Валентина Паршева.

Она добавила, что раскопки проводятся на средства муниципального бюджета, выделенные по программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Завершить раскопки специалисты планируют до 26 ноября.

Между тем наблюдатели на полном серьезе полагают, что соответствующими структурами поставлена вполне конкретная задача – вернуть населенному пункту с названием Нёнокса имидж мирного местечка.

16 октябрь 07:58 | : Будни

Главные новости


Не думай об Орлове свысока. «Сказки бабушки Галины», выпуск 45-й
Жертвы оптимизации. В детсаду «Песенка» закрывается спецгруппа по лечению болезней глаз
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (144)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20