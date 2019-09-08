В Архангельской епархии сменился секретарь

Протоиерей Валерий Суворов назначен секретарем Архангельской епархии. Такое решение принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 октября.
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, секретарь епархиального управления несет ответственность за делопроизводство епархии и в пределах, определяемых епархиальным архиереем, помогает ему в управлении епархией и в руководстве епархиальным управлением.
Протоиерей Валерий Иванович Суворов родился 6 июня 1976 года в Петрозаводске в семье рабочих. Окончил 8 классов общеобразовательной школы, затем два курса медико-биологического факультета школы-колледжа №1. Обучался на фельдшерском отделении медицинского училища. В 16 лет принял Таинство Крещения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Петрозаводска.
С 1993 по 1996 год иподиакон Преосвященнейшего Мануила, епископа Петрозаводского и Олонецкого, певчий молодежного хора. Воцерковление проходило под духовным руководством игумена Тихона (Степанова). В 1994 году поступил в Санкт-Петербургскую Духовную семинарию, которую закончил на отделении экстерната в 1998 г. В 1998-2002 годах обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил на отделении экстерната по первому разряду.
С 1996 по 2004 год исполнял послушание келейника епископа Архангельского и Холмогорского Тихона (Степанова). С 2000 года — референт Архангельской епархии по связям с общественностью и СМИ, с 2002 года — руководитель пресс-службы Архангельской епархии, редактор газеты «Архангельский епархиальный вестник» и официального сайта Архангельской епархии. С 2004 года — руководитель «Православного издательского центра». 30 мая 2004 года в день Святой Троицы в Троицком соборе Антониево-Сийского монастыря Преосвященным епископом Тихоном (Степановым) рукоположен во диакона. С 2004 года — секретарь Епархиального совета, член епархиальной комиссии по канонизации святых. 21 октября 2007 года в Свято-Ильинском кафедральном соборе Архангельска рукоположен во пресвитера.
1 ноября 2007 года назначен настоятелем храма Воскресения Христова Северодвинска Архангельской области. Редактор приходской газеты «Святое Воскресенье». С 4 января 2011 года по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Даниила назначен руководителем информационно-издательского отдела Архангельской епархии. С 15 марта 2011 г. — координатор проектов конкурса «Православная инициатива» от Архангельской епархии. С мая 2011 года — руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
P.S. По сведения редакции, возможно, в ближайшее время в епархии сменится и пресс-секретарь. Что вполне логично в связи с переходом владыки Даниила на служение в другой регион.