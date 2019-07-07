Александр Фролов: Спорт - наше всё для "Аквилон Инвест"

На спортивной площадке 35-й школы благотворительный фонд «Аквилон Инвест» провел турнир среди школьных команд Ломоносовского округа и Майской Горки.
Участие в соревнованиях приняли 9 команд из четырёх школ: №9, №35, №36 и Архангельской школы Соловецких юнг, а также дворовая команда под названием «Псы». Собираться на футбольном поле у школы №35 школьники начали около девяти утра. Как полагается, начали с разминки – ребята организованно, вместе с тренером, выполняли различные упражнения. Старт турниру в 10 часов дал депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов. После ободряющих слов, народный избранник нанёс символический удар по мячу.
- В этом году, помимо традиционных хоккейных турниров, мы решили провести футбольный - между школами двух округов - Ломоносовского и Майской горки. Поддержка массового спорта – это пропаганда здорового образа жизни. Нашим детям пора оторваться от гаджетов, провести время на свежем воздухе, почувствовать дух спортивный борьбы. Тем более, футбол даже у нас на севере одна из самых популярных игр. В России он сейчас на подъёме, а наша сборная продолжает нас радовать – в пятницу она обыграла шотландцев, – отметил Александр Фролов.
В составе каждой из команд - вратарь, четыре полевых игрока и три запасных. Жеребьевку провел судейский штаб центра «Архангел», который любезно откликнулся на инициативу проведения соревнований и активно содействует грамотному проведению турнира. Главный судья соревнований Александр Градов объяснил правила турнира и пожелал командам успеха.
- Футбол – командная игра, она прививает очень важные качества: товарищество, взаимовыручку, волю к победе. У этого турнира очень высокий уровень, хорошая организация, и большое количество заявившихся команд. Поэтому проведение таких соревнований можно только приветствовать, - отметил Александр Градов.
Игры проводились в один тайм по 10 минут. Первыми на искусственный газон вышли команды школы Соловецких юнг «Шторм» и школы №35 «Чемпионы». Этот матч завершился матч победой «Шторма» 3:0. За игрой внимательно наблюдали члены команды «NON Stop» из школы №36.
- Футболом мы занимаемся уже год. Сейчас мы все вместе учимся в 6-м классе, а до школы даже ходили в одну группу детского сада. Здесь играют ребята старше нас, но мы будем стараться победить. У нас есть шанс – мы команда и играем в пас. Мы очень хорошо знаем друг друга, у каждого есть своя позиция на поле, – наперебой рассказали два Дмитрия и Иван, игроки команды «NON Stop».
- В футболе важно внимание, совместная игра, понимать, как будет действовать соперник, и знать друг друга, - пояснил капитан команды «NON Stop» Александр Гоголевский.
Игра между командами «Оптимистам» и «Победитель» закончилась в ничью – 0:0. Тем увлекательней была дальнейшая борьба.
- Мы не очень так готовились к ничейному результату, вот и вышло так. Теперь рассчитываем победить, - сказал игрок команды «Оптимист» Иван Попов.
Матчи турнира проходили по круговой системе. На футбольном поле мелькали майки Дзюбы из питерского «Зенита», Месси из «Барселоны» и Роналду из сборной Португалии. Периодически в игру вступали и тренеры – они брали короткие тайм-ауты и вносили коррективы в игру своих подопечных.
- Ребята молодцы, отдаются игре, так все хорошо. Мы ведем в счете и можем себе позволить играть «от обороны», - поделился секретами тренер команды «Шторм» Дмитрий Удальцов.
Турнир собрал множество болельщиков, окруживших площадку: мальчишки и девчонки наблюдали за играми с металлических шведских стенок рядом с футбольным полем. Кроме того, фанаты и поддерживали футболистов «кричалками» – для каждой команды был заготовлен свой ободряющий лозунг.
В финальной игре победу одержала команда «Шторм» из Архангельской школы Соловецких юнг. Второе место – у «Чемпионов» из 35-й школы. Замкнула тройку призёров команда «Архангел» из школы №36. Победители и призёры получили сертификаты в магазины спортивных товаров, футбольные мячи и билеты в кино. Для того, чтобы создать условия юным футболистам при поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест» в этом году был выполнен ремонт футбольной площадки: частично заменено ограждение поля, установлены новые ворота, на них натянута новая футбольная сетка.
- Мы надеемся, что эти соревнования станут еще одной ежегодной доброй традицией, как и хоккейные баталии, которые уже второй год проводятся в Майской Горке на отремонтированном по инициативе нашего фонда ледовом катке во дворе дома №9 на ул. Галушина. Соревнования по хоккею и футболу собирают множество школьных и дворовых команд, а так же поклонников любимых горожанами видов спорта, - говорит руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков.
- Главное, чтобы не пустовали не только все спортивные площадки, которые уже сделаны по федеральной программе «Комфортная городская среда», но были приведены в порядок и задействованы существующие стадионы и поля у школ. И на них проводились такие соревнования для детей, - добавил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Турнир проходил весь день. Поэтому организаторы предусмотрели для игроков легкие прохладительные напитки, также уже традиционную свежую выпечку. Для зрителей работала музыкальная анимационная команда Ольги Кубряковой, хорошо знакомая жителям Ломоносовского округа и Майской Горки по празднованию Масленицы и хоккейным турнирам среди школьных и дворовых команд.