Священник – архангельским новобранцам: Запрячьте свои лень и гордость до гражданки

Глава епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Валерий Суворов напутствовал архангельских новобранцев на военную службу Отечеству.
На торжественном митинге, который прошел на сборном пункте областного военкомата, священник прочел молитву на доброе дело и благословил солдат образом Пресвятой Богородицы. «Царица Небесная — Взбранная воевода — всегда предводительствовала русскому воинству и укрепляла его», — отметил отец Валерий.
«Сейчас пришло время послужить Родине, отдать то лучшее, что вкладывали в вас не только ваши родители, но и поколение воспитателей, предшествующее им. Я говорю о том, что настало время продолжить ратные, трудовые, интеллектуальные традиции России, — сказал священник. — Служение Отечеству начинается с вашего сердца. Не жалейте работы вашего сердца, отложите лень, гордость, самомнение, тщеславие, и вам будет сопутствовать небесная помощь».
Воинов напутствовали также офицеры, представители власти, родители и друзья.
Призывники со всего региона — 70 новобранцев — отправятся в Северодвинск. Солдаты пополнят научно-производственные роты Министерства обороны РФ. Военнослужащие будут жить в казармах, а днем работать на «Севмаше» токарями, сварщиками, фрезеровщиками и другими специалистами. Научно-производственные роты действуют с 2018 года, это инновационные подразделения оборонного ведомства.
(по материалам Архангельской епархии)