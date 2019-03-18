Есть такой праздник...

Покровский храм в пинежской деревне Шотова Гора отметил 110-летие. Праздничную литургию возглавил наместник Артемиево-Веркольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков).
Среди молящихся за богослужением была депутат Государственной думы РФ Елена Вторыгина.
Украсить храм к празднику из Архангельска приехали участницы регионального отделения Союза православных женщин. Под руководством ведущего московского храмового флориста Галины Кондратьевой гостьи создали цветочные гирлянды и композиции.
«На трапезе после службы прозвучало много теплых сердечных слов о вере, доброте и сплоченности людей вокруг шотогорской церкви, о том, как ее восстанавливали, а также о красоте необъятных просторов нашего Пинежья, — сообщается на сайте Веркольской обители. — Такие торжественные дни, наполненные радостью встреч и общения, надолго остаются в сердцах людей, сподвигая к добрым, богоугодным делам».
На праздник в Шотове собралось много людей. «Кто-то даже надел крестик на шею и пошел на исповедь, как когда-то в детские и юношеские свои годы», — говорится в том же источнике.
Шотогорская каменная церковь построена в начале XX века на высоком берегу реки Пинеги, поэтому была видна издалека. На закладке храма 6 июня 1904 года присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Церковь воздвигли за пять лет на деньги уроженца деревни — крупного лесопромышленника Севериана Козьмича Кыркалова (до этого благотворитель помогал строить Сурское подворье в Архангельске). Покровский храм закрыли в 1933 году: кресты сбросили, иконы вынесли. С годами он разрушался. Восстанавливать церковь начали в 2003-м стараниями Михаила Суховеркова. В столетний юбилей освящения храма, 27 июня 2009 года, жители Шотова первый раз отметили день деревни, с тех пор праздник проводится ежегодно.
(по материалам Архангельской епархии)