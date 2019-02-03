С "мадам Седуновой" по Пинежью. Как французы отведали поморского гостеприимства

Заместитель председателя комитета по культурной политике, образованию и науке Татьяна Седунова признана одним из самых активных участником VI экспедиции Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», посетившей на днях Мезенский, Лешуконский и Пинежский районы Архангельской области. Об этом заявил на подведении её итогов Президент Ассоциации Александр Мерзлов.
Экспедиция на Русский Север была организована при поддержке регионального правительства, федерального Агентства по делам национальностей, телекомпании «Россия-1», французской национальной федерации компаньонов и Московской сельскохозяйственной академии им.Тимирязева. А целью её было тестирование нового туристского маршрута, который планируется проложить через уже входящие в Ассоциацию каргопольскую деревню Ошевенский Погост, мезенские деревни Кимжу и Кильцу, и замкнуть через Лешуконский район в пинежской Верколе. Лешуконских деревень на этом маршруте пока не хватает, хотя там тоже есть что посмотреть и показать.
Состав экспедиции впечатляет - одни эксперты мирового уровня: Жак Рагон, создатель и многолетний руководитель Ассоциации «Самые красивые деревни и городки Франции», а сейчас президент ассоциации «Тайга – Европа»; Жан Поль Шапель – почетный президент французской национальной федерации Compagnonnage (Компаньонаж). Объединение Компаньонов (или мастеров топ-уровня) во Франции существует с 12 века и пользуется огромным авторитетом в стране. Достаточно сказать, что члены Компаньонажа построили знаменитую Эйфелеву башню, и за все время ее возведения не было ни одного случая травматизма. Жан Поль, к слову сказать, на пенсии, но по-прежнему много трудится. Сейчас он главный редактор популярного журнала «Компаньоны Франции», который читает сам Президент страны. Об экспедиции на Русский Север он обещал непременно рассказать в ближайшем номере издания.
Россию в экспедиции представляли Александр Мерзлов (заметим, доктор экомических наук, который помимо того, что он Президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», является еще и руководителем «Центра устойчивого развития сельских территорий»), и заместитель председателя комитета по культурной политике, образованию и науке Архангельского областного Собрания Татьяна Седунова, имеющая огромный опыт работы в культуре и туризме и пользующейся заслуженным авторитетом и уважением среди местного населения.
За пять дней – с 9 по 13 марта - участники экспедиции на машинах проехали почти полторы тысячи километров. Побывали в мезенских деревнях Кимже и Кильце, где посмотрели, какие здесь происходят изменения, и прежде всего, что делается для сохранения деревень и создания комфортных условий для приема туристов. Естественно, встречались с жителями, обсуждали с ними насущные вопросы и проблемы их быта и пути их решения.
Два дня потребовалось экспертам, чтобы осмотреть самые красивые деревни для вступления в Ассоциацию в Лешуконском районе. Явных кандидатов тут двое – Большая Нисогора, что в получасе езды от райцентра, и Чуласа, которая находится по дороге на пути в Пинежский район в Верколу. Собственно, соединить в «кольцо» деревни, сохранившие свою уникальность до наших дней, и есть главная цель нового турмаршрута.
Особенно всех впечатлила Чуласа. «Словно глоток свежего воздуха» - так оценил свои впечатления от увиденного Александр Мерзлов. А Жан Поль ходил по деревне, восхищался домами, колодцами-журавлями, амбарами и все высматривал, что еще бы сфотографировать для своего журнала. Его супруга - Элиана Мари Клод, сопровождавшая его в поездке, никак не могла поверить, что здесь так много снега. Оказывается в Бордо, где они живут, снег – большая редкость, а их внук его никогда не видел. Ради этого, призналась она, стоит так далеко поехать. Нам, северянам, это просто удивительно.
Чуласа может рассчитывать на вступление в Ассоциацию, единогласно решили эксперты. Помочь с оформлением необходимых бумаг, поделиться своим богатым опытом работыпо приему гостей, рассказать людям, что надо сделать для этого, взялась Татьяна Седунова. «Я думаю, уверена, что все у нас получится», - сказала она на встрече с жителями деревни.
Веркола стала последней «точкой» многокилометрового маршрута, по которому проехала экспедиция. Экскурсия в Свято-Артемиево Веркольский монастырь, гостевой дом Игоря Чекалина, семейный музей Абрамовых «Дом брата Михаила», встреча в Доме культуры с участницами народного хора, с которыми водили хоровод, литературно-мемориальный музей писателя Федора Абрамова, 100-летие которого будет отмечаться в последний день февраля в следующем году, вкусный ужин и ночлег в крестьянской избе - все это произвело самое благоприятное впечатление наэкспертную группу.
Примечательно, что в «Книге отзывов» Жак Рагоннаписал, что хотел бы летом снова проехать по самым красивым деревням Русского Севера. И чтобы с ним была «обаятельная мадам Седунова, прекрасно знающая свой родной край».
Его коллега Жан Поль был еще более красноречив. «Я не могу представить, даже на полчаса, чтобы депутат во Франции был таким простым и доступным. Чтобы с ним можно было бы поговорить о проблемах, о детях, внуках, о жизни. И даже спеть песню. Без Татьяны нам в экспедиции пришлось бы трудно».
«Я очень довольна поездкой, - сказала сама Татьяна Никодаевна. – Впечатлений – море. Интересные встречи, прекрасная природа, какой, наверное, нигде нет, чудные деревни и простые искренние люди, которые в них живут, и еще интеллигентные высокообразованные коллеги, с которыми приятно было общаться, запомнятся мне надолго. Для меня лично это лучший стимул работать еще лучше, вносить свой скромный вклад в развитие нашей области, нашего поморского края».
(фото Петра Чечеля)