«SOS! Воздух» - поможет следить за мусорными свалками

Greenpeace запустил первый в России проект, где собрана полная информация из открытых источников по автодорогам и стационарным объектам, с которыми связан риск загрязнения воздуха, постам мониторинга и «горячим точкам», из которых приходит больше всего жалоб. Собирать информацию и поддерживать актуальность карты помогают волонтёры из разных регионов страны.
Возможность отправлять жалобы на загрязнение воздуха — одна из главных функций карты «SOS! Воздух», которая наглядно демонстрирует насколько много источников загрязнения воздуха находится в данной местности. Greenpeace будет передавать эту информацию в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости приняло меры.
С осени прошлого года российское отделение Greenpeace добивается, чтобы Роспотребнадзор размещал своевременно и в открытом доступе информацию о качестве воздуха. Это требование поддержали более 40 000 человек, которые подписали петицию и приняли участие в Едином дне действий за чистый воздух. После этого Роспотребнадзор отреагировал, и глава ведомства Анна Попова встретилась с экспертами Greenpeace.
К сожалению, после этой встречи Роспотребнадзор не сделал существенных шагов к решению проблемы, несмотря на то, что в интервью РИА «Новости» Анна Попова заявила, что «для информирования населения о текущем состоянии и рисках для здоровья Роспотребнадзором будут созданы информационно-аналитические базы данных, интерактивные карты по качеству воды и загрязнению атмосферного воздуха».
Эксперты Greenpeace убеждены, что интерес людей к карте «SOS! Воздух» продемонстрирует Роспотребнадзору и другим профильным ведомствам актуальность проблемы загрязнения воздуха и сподвигнет их к её скорейшему решению.
(на фото: карта загрязнения Москвы)