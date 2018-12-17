Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«SOS! Воздух» - поможет следить за мусорными свалками

Greenpeace запустил первый в России проект, где собрана полная информация из открытых источников по автодорогам и стационарным объектам, с которыми связан риск загрязнения воздуха, постам мониторинга и «горячим точкам», из которых приходит больше всего жалоб. Собирать информацию и поддерживать актуальность карты помогают волонтёры из разных регионов страны.

Возможность отправлять жалобы на загрязнение воздуха — одна из главных функций карты «SOS! Воздух», которая наглядно демонстрирует насколько много источников загрязнения воздуха находится в данной местности. Greenpeace будет передавать эту информацию в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости приняло меры.

С осени прошлого года российское отделение Greenpeace добивается, чтобы Роспотребнадзор размещал своевременно и в открытом доступе информацию о качестве воздуха. Это требование поддержали более 40 000 человек, которые подписали петицию и приняли участие в Едином дне действий за чистый воздух. После этого Роспотребнадзор отреагировал, и глава ведомства Анна Попова встретилась с экспертами Greenpeace.

К сожалению, после этой встречи Роспотребнадзор не сделал существенных шагов к решению проблемы, несмотря на то, что в интервью РИА «Новости» Анна Попова заявила, что «для информирования населения о текущем состоянии и рисках для здоровья Роспотребнадзором будут созданы информационно-аналитические базы данных, интерактивные карты по качеству воды и загрязнению атмосферного воздуха».

Эксперты Greenpeace убеждены, что интерес людей к карте «SOS! Воздух» продемонстрирует Роспотребнадзору и другим профильным ведомствам актуальность проблемы загрязнения воздуха и сподвигнет их к её скорейшему решению.

(на фото: карта загрязнения Москвы)

13 март 07:48 | : Будни

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (106)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20