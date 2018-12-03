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Иоанн Кронштадский не оставляет Архангельск своим вниманием

В Поморье ощущается небесное покровительство святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в эфире радио «Радонеж».

«В народной памяти особое место занимают два великих человека — Ломоносов и святой Иоанн Кронштадтский. Чехов писал, что его поразило на Сахалине: в какой бы дом ни заходил писатель — везде видел потрет Иоанна Кронштадтского. Ломоносов и батюшка Иоанн покинули архангельскую землю, но великий ученый никогда не возвращался обратно, а святой каждый год посещал малую родину — Суру. Он вез с собой благотворителей, купцов, чтобы они строили там. В центре Архангельска на деньги святого построено подворье Сурского монастыря. Это здание сейчас передают епархии».

Владыка рассказал о создании в столице Поморья Александро-Невской общеобразовательной православной школы, которая разместится в здании бывшего архиерейского дома – духовного училища в доме №8 по улице Урицкого. Митрополит Даниил призвал слушателей внести вклад в создание единственной в регионе православной школы.

Полностью эфир можно послушать тут: http://radonezh.ru/radio/2019/01/27/21-00?fbclid=IwAR1qViUqJlIUlu2NtvwXElPXYxR65GnawcrQeesLfr9Zas3mY..

(по материалам Архангельской епархии)

29 январь 10:34 | : Будни / Верую

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