Иоанн Кронштадский не оставляет Архангельск своим вниманием

В Поморье ощущается небесное покровительство святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в эфире радио «Радонеж».
«В народной памяти особое место занимают два великих человека — Ломоносов и святой Иоанн Кронштадтский. Чехов писал, что его поразило на Сахалине: в какой бы дом ни заходил писатель — везде видел потрет Иоанна Кронштадтского. Ломоносов и батюшка Иоанн покинули архангельскую землю, но великий ученый никогда не возвращался обратно, а святой каждый год посещал малую родину — Суру. Он вез с собой благотворителей, купцов, чтобы они строили там. В центре Архангельска на деньги святого построено подворье Сурского монастыря. Это здание сейчас передают епархии».
Владыка рассказал о создании в столице Поморья Александро-Невской общеобразовательной православной школы, которая разместится в здании бывшего архиерейского дома – духовного училища в доме №8 по улице Урицкого. Митрополит Даниил призвал слушателей внести вклад в создание единственной в регионе православной школы.
Полностью эфир можно послушать тут: http://radonezh.ru/radio/2019/01/27/21-00?fbclid=IwAR1qViUqJlIUlu2NtvwXElPXYxR65GnawcrQeesLfr9Zas3mY..
(по материалам Архангельской епархии)