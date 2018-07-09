Святые останки. Следственный комитет: "Это действительно семья Николая II"

В середине лета Следственный комитет России заявил, что «екатеринбургские останки» принадлежат «бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения».
Эксперты провели множество экспертиз, исследовали 7 из 11 обнаруженных в Поросенковом Логе останков и изучили профили костных тканей. По сути, следствие подтвердило выводы, которые сделала госкомиссия, изучавшая те же вопросы более двадцати лет назад.
Однако в деле по-прежнему остается много неясностей. Не закончены комплексная историческая и судебно-стоматологическая экспертизы, не получены внятные ответы на вопросы, поставленные как Святейшим Патриархом Кириллом, так и критиками «официальной» версии. Русская Православная Церковь вернется к рассмотрению вопроса о «царских останках» лишь в 2020 году, когда состоится очередной Архиерейский собор.
О главной тайне российской истории XX века и подвиге Царственных страстотерпцев мы поговорили с Елизаветой Айрапетовой. Она много лет живет в Канаде и вместе с мужем помогает России. Их фонд «Русская душа» восстанавливает и строит храмы, воскресные школы и детские приюты не только в нашей стране, но и в Канаде. Елизавета поддерживает православную миссию в Гане, Уганде и Пакистане.
«Я склоняюсь к тому, что в Петропавловке захоронены подлинные останки, — сказала наша собеседница, недавно вернувшаяся из путешествия на Урал. Там в середине июля на "царские дни" собрались десятки тысяч людей. В Екатеринбурге, Алапаевске, на Ганиной Яме вспоминали столетие убиения последнего российского императора, его семьи и сопровождающих лиц. — Царственным мученикам уже не важно, признаем ли мы их останки. Они — святые, и это важно не для них, а для нас, для подрастающего поколения».
Елизавета Айрапетова помогает мужскому монастырю Новомучеников и исповедников российских. Обитель находится на том месте, где 18 июля 1918 года были сброшены живыми в шахту великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова, инокиня Варвара (Яковлева), великий князь Сергей Михайлович с секретарем Феодором Ремезом, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей.
«Сейчас в Алапаевске я пообщалась с делегацией Католической Церкви, это были гости из благотворительного фонда "Urbi et Orbi", — продолжаем мы беседовать с Елизаветой. — Меня поразило, что им настолько интересна наша история, они прониклись благоговением перед нашими святыми мучениками. Казалось, еще немного, и они — все 12 человек — тут, прямо у шахты, примут Православие! Головы их были покрыты косынками, все со слезами слушали рассказ о том, что случилось с княгиней Елизаветой, как все это случилось. Они не могут понять, как мы могли допустить такое».
По словам нашей собеседницы, католики захотели ближе узнать русское Православие: «И я посоветовала им приехать в Архангельск. Если они хотят увидеть красоту нашей веры, они должны увидеть Север. Другого пути не будет! Я их немного пожурила — сказала, что если они желают познакомиться с Православием, то надо гулять не по Красной площади, жить не в "Метрополе" и обедать ходить не в "Доктор Живаго". Потому что нет никакой разницы, что вы на Пятой авеню в Нью-Йорке, что в центре Москвы. Красота нашей веры — в простоте, поэтому я пригласила их познакомиться с Севером».
История последнего русского самодержца волнует очень многих жителей зарубежья, подчеркнула наша собеседница: «Даже те люди, которые не причастны к русскому Православию, почитают и останки, и подвиг царя Николая. Образованные люди считают, что это действительно был подвиг — отречься от престола во имя спокойствия в стране. Государю тогда казалось, что это приведет к миру, но, конечно, как мы знаем, это привело к еще большему хаосу. Для меня очень дорога судьба и жизнь святого царя Николая и его семьи. Их чета была очень благодетельной. Дети носили друг после друга вещи, штопали свою одежду, в семье был порядок, царил аскетизм. Но многим это не нравилось — хотели видеть гламур, как в английской королеве. Открытость, доступность царя и его семьи настораживала и пугала. И люди не поняли, почему он легко от всего отказался. А я считаю, что царь Николай принял волю Божию и добровольно пошел на заклание. Если бы не мученическая гибель Царской семьи, Россия сейчас не чувствовала бы себя Россией».
Елизавета верит в мистическую связь народа со своим последним императором: «Мы глубоко пали в 1917 году, потом несколько десятилетий ничего не менялось, а сейчас поднимаемся. Столетие революционных событий и убийства Царской семьи — это пик нашего национального самосознания и духовного роста. Сейчас важный момент, потому что переломилось сознание людей, мы готовы переосмыслить это столетие. И это чувствовалось, когда я приехала на празднества на Урал. Я знаю людей моего поколения, шестидесятников, которые задыхаются от обиды и боли, когда осознают, что случилось сто лет назад. Как такое могло произойти!? Я уверена, что этот юбилейный год станет значимым и переломным. Господь нас любит и не оставит до самого конца».
Елизавета рассказала, что в Нью-Йорке живет человек, который очень много лет потратил на изучение следственных документов, сохранившихся после убийства Царской семьи. Многое из этого архива никогда не публиковалось.
«Я в свое время пыталась выкупить этот архив и перевезти сюда, чтобы начать публиковать, — продолжила наша собеседница. — Также сохранились раритетные документы и вещи, принадлежавшие императору и императрице, они находятся в музее монастыря в Джорданвилле. Там есть настольное Евангелие императора, его шашка, рубашка и серьги императрицы и другие уникальные экспонаты. О том, что эти вещи находятся в Джорданвилле, вроде бы многим известно, но в то же время как будто кто-то о них забыл. Мне кажется, если сейчас это выложить на стол, сделать элементарный анализ ДНК, то станет понятно, что надо признать останки Царской семьи».
Глава фонда «Русская душа» считает, что покаянное возвращение нашего народа к тому, от чего он отказался сто лет назад, признание убийц преступниками, прославление мучеников и поклонение некогда растоптанным святыням изменит жизнь России.
«Даже люди, которые совершенно не имеют отношения к русской истории, стопроцентные иностранцы почитают святых царственных мучеников, почему же мы так апатичны!? — недоумевает наша собеседница. — Сейчас многие выходцы из СССР и России, живущие в той же Канаде, хотят вернуться. В посольстве принимается много заявок. Мне пишут люди, чтобы я помогла им приехать сюда. Отток людей из США и Канады в Россию не уменьшается, но увеличивается! Целые поколения уже вернулись, привезли оттуда свой опыт. У русских людей было много хождений по мукам, испытаний и тоталитаризмом, и либерализмом, но мы сохранили единственную веру, которая держит традиции! И я буду помогать всем любящим Россию — если я могу что-то сделать, кому-то помочь обратиться ко Господу, вернуться на Родину, почему бы нет? Но для каждого человека и для каждого события у Бога свое время».
Справка
«О Екатеринбургских останках»
«Екатеринбургские останки» — останки предположительно императора Николая II Александровича и членов его семьи. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге произошло убийство сотрудниками Уральской ЧК страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны, их детей — великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и великого князя Алексия, а также находившихся вместе с царской семьей лейб-медика Е. С. Боткина, горничной А. С. Демидовой, повара И. М. Харитонова и слуги А. Е. Труппа.
Убийцы во главе с Я. М. Юровским приняли особые меры для того, чтобы уничтожить тела казненных или же сделать невозможным их обнаружение. Следователь Н. А. Соколов, проводивший расследование убийства царской семьи по поручению правительства адмирала А. В. Колчака и в дальнейшем по собственной инициативе в эмиграции, не смог определить местонахождение останков и пришел к выводу о почти полном их уничтожении в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом. Фрагменты тел погибших, найденные Соколовым, были вывезены из России и впоследствии переданы в храм праведного Иова Многострадального РПЦЗ в Брюсселе.
В 1979 году неформальная группа, возглавляемая кинодраматургом Г. Т. Рябовым и историком-краеведом А. Н. Авдониным, руководствуясь в поисках прежде всего воспоминаниями Юровского, после нескольких лет исследований обнаружила в районе дороги из Свердловска (ныне Екатеринбург) к деревне Коптяки захоронение, принятое исследователями за могилу царской семьи. Весной 1991 года Авдонин поставил в известность о своей находке администрацию Свердловской области.
11—13 июля 1991 года прокуратурой Свердловской области было произведено вскрытие захоронения, в котором были обнаружены останки девяти человек. 19 августа 1993 года генеральной прокуратурой РФ было возбуждено дело по расследованию убийства царской семьи. Дело велось старшим прокурором-криминалистом Генеральной прокуратуры В. Н. Соловьевым. 23 октября того же года Правительством РФ была создана Государственная комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков императора Николая II и членов его семьи. В состав комиссии, возглавленной заместителем председателя Правительства РФ Ю. Ф. Яровым, вошел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков).
После нескольких генетических экспертиз, проведенных в Англии, США и России комиссия заявила, что найденные фрагменты тел с большой долей вероятности принадлежат членам царской семьи и их приближенным. Однако останки цесаревича Алексея и княжны Марии тогда обнаружены не были.
В 1998 году в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости Петербурга состоялось погребение останков последнего российского императора Николая II, его жены, трех дочерей и четырех приближенных лиц. В соответствии с исторической традицией останки отрекшегося от престола императора были захоронены отдельно от других монархов. Однако Русская Православная Церковь выразила сомнение, что найденные под Екатеринбургом фрагменты тел принадлежат членам царской семьи, и посчитала невозможным свое участие в церемонии захоронения.
В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II, императрицу Александру, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию к лику святых — как принявших мученическую кончину.
29 июля 2007 года в Поросенковом логе были обнаружены останки еще двух человек, которые, по мнению специалистов, могли принадлежать императорским детям — великому князю Алексию и великой княжне Марии.
23 сентября 2015 года по уголовному делу о гибели Царской семьи было возобновлено следствие. В тот же день было вскрыто захоронение императора Николая II и императрицы Александры Феодоровны в Петропавловском соборе. Одновременно в Эрмитаже были взяты образцы крови с рубахи Николая II и кровь с предметов одежды и обуви Александра II.
Несмотря на заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сделанное в июле 2018 года, о том, что «екатеринбургские останки» принадлежат Царской семье, в деле остается много неясностей.
Так, независимый судебный медицинский эксперт Юрий Григорьев утверждает, что проведение достоверной генетической экспертизы костных материалов, подвергшихся воздействию огня, кислоты и многолетнему торфяному дублению, противоречит научным данным. Молекулы ДНК в останках разрушены до такой степени, что любое их исследование теряет смысл.
Кроме того, Юрий Григорьев установил, что обнаруженные так называемые два следа от удара саблей на черепе № 4 из Поросенкова лога находятся совсем не там, где им следовало быть, если бы этот череп действительно принадлежал императору Николаю II. Дело в том, что во время покушения на тогда еще цесаревича Николая Александровича в Японии, в городе Оцу японский городовой нанес два удара саблей по правой половине головы наследника: один в лобно-теменную область и второй в теменно-затылочную. Расстояние между ранами составляло 6 см. Это зафиксировано в протоколе, который составили врачи, выполнившие хирургическую обработку ран. Обнаруженные на черепе № 4 два желобоватых углубления располагаются в лобно-теменной области одно возле другого.
На состоявшемся 14 июля 2018 года заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено, что вопрос подлинности «екатеринбургских останков» будет решать Архиерейский собор, однако его проведение планируется не раньше 2020 года.
(по материалам Архангельской епархии)