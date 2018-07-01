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В Архангельске зажигается свет после урагана (план подключения)

За два дня энергетиками выполнен огромный объем работ во всех округах Архангельска, в том числе, на островных территориях. Бригады выйдут устранять дефекты на сетях в ночь и будут продолжать работу в течение выходных дней.

По информации «Архэнерго», на утро пятницы электроснабжение было нарушено в 45 кварталах на 56 линиях, в течение дня удалось устранить дефекты в 14 кварталах на 19 линиях. С учетом всех привлеченных сил «Архэнерго» задействовало 10 бригад, в том числе, из районов области. Более того, завтра в Архангельск прибудет еще 2 бригады из Вельска и Плесецка.

- В настоящее время ведутся работы в районе пр. Обводный канал и ул. Розы Люксембург, в округе Майская горка – на ул. Некрасова и ул. Красной звезды, а также в районе улиц Суфтина и Котласской. К 21 часу эти объекты будут завершены, и начнется подключение жилых домов, - рассказал о текущей работе представитель «Архэнерго».

В ночь от данной компании выйдет на работу 2 бригады, с 5 утра – вновь будет работать более десяти.

Также проводятся работы предприятием АСЭП. Основной объем завершен на о. Бревенник, и в настоящее время здесь работает 3 бригады, которые занимаются подключением потребителей. На 75% жители Бревенника электричеством обеспечены, в течение ночи подключат еще 10% домов.

На о. Кего электроснабжение восстановлено. По двум домам ведется работа с энергетиками и управляющей компанией: для ремонта здесь необходима уборка упавшего на провода дерева.

В Зеленом Бору электроснабжение восстановлено. На о. Хабарка уже более 95% потребителей получают электричество, оставшиеся работы будут проводиться в воскресенье. На о. Краснофлотский основная часть населения подключена, по завершении ночных работ останутся без питания  линии, от которых снабжаются 5 многоквартирных домов и 12 – частных. На ЛДК-4 устранение дефекта в районе ул. Адмирала Макарова будет завершено завтра. Также восстановлено электроснабжение на 25 лесозаводе.

В п. 21 лесозавода энергетики планируют подать электричество сегодня, а в п. 14 лесозавода – завтра. На Пирсах в настоящее время без света остаются 40% потребителей. Поставлена задача – использовать усиление бригадами подрядчиков, чтобы в течение субботы восстановить электроснабжение на Пирсах.

Полностью восстановлена подача электричества в жилые дома п. 29 лесозавода, завтра напряжение будет подано жителям п. 26 лесозавода. В ночь будут работать специалисты на территории п. Затон, чтобы утром в субботу 10 домов по ул. Пограничная вновь были со светом.

В районе 2 лесозавода восстановление линий будет осуществляться сегодня ночью. На Левом берегу завтра будут задействованы 3 бригады, что позволит в течение дня восстановить электроснабжение на данной территории.

Большой участок отключения находится в районе пр. Обводный канал и ул. Логинова, точечно отключены дома по пр. Троицкий, ул. Садовая и на других улицах города. Данные объекты внесены в план завтрашнего дня.

Очередность проведения ремонта определяется количеством отключенных потребителей: в приоритете территории, где отключение затронуло большое число жителей. По этой причине в первоочередном порядке ремонт проводится в тех районах, где электроснабжение отсутствует в многоквартирных домах.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

24 август 20:42 | : Будни

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