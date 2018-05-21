Константин Щемелинин: Когда умирает любовь (разводы в России и США)

Развод — это всегда этап в жизни отдельного человека и целой семьи.

Но в России развод обычно сопровождается скандалами и последующей взаимной ненавистью обеих супругов друг к другу.

Почему так чаще происхродит в России, а не, например, в странах Запада?

Дело в том, что отечественное законодательство при разводе отдает преимущество матери, отдавая ей и права на ребенка, и деньги от алиментов. В то же время у отца остаются, в основном, обязанности платить алименты, а его права в деле воспитания ребенка оказываются существенно ограниченными.

Современное российское законодательство стоит на стороне матери в ущерб отцу, что зачастую дает возможность женщине использовать общих детей в качестве элемента шантажа. Шантаж убивает любовь, которая была у отца к детям, поэтому бывший муж начинает активно строить новую семью, в которую вкладывает всю свою любовь, забывая о предыдущей семье.

На Западе (например, в США) этого нет: там является нормой хорошие отношения бывших супругов: абсолютно естественным является участие обеих бывших супругов в делах их общих детей.

Кроме того, алиментная система в России и на Западе — принципиально разная.

Российская система является продолжением социалистической, то есть не учитывает доходы от бизнеса и не рассматривает вопрос сохранения бизнеса.

В условиях капитализма раздел бизнеса между супругами (допустим, между мужем-бизнесменом и женой-домохозяйкой) фактически приводит бизнес к банкротству, поэтому-то российские богачи предпочитают разводиться в Лондоне, по английским законам, а не в Москве!

России следует изменить свое семейное законодательство, дав больше прав мужчинам, чтобы члены распавшихся семей РФ были счастливы не только во время брака, но и после развода тоже.

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог