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Своё 80-летие Северодвинск отметит УХ!

Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею города корабелов, который отмечается 28 июля, стартуют за неделю до главной даты. Первой ласточкой станет проект с весёлым названием «А у нас идёт концерт!». Об этом сообщила заместитель начальника управления общественных связей и молодёжной политики Ольга Заколупина.

- Мы поддержали инициативу Ксении Старцевой возобновить дворовые концерты, популярные в 60-х годах. 20 июня в 19:00 на площадку во дворе дома № 100 по  улице Ломоносова выйдут горожане со стихами о городе, - рассказала Ольга Заколупина.

Она добавила, что сотрудники и волонтёры Молодёжного центра обеспечат музыкальное сопровождение и оформление праздника.

- На следующий день, 21 июля, в 17:00 в сквере Ветеранов стартует спецвыпуск проекта «КультPROчтения». Он подготовлен нашим управлением совместно с краеведческим музеем при активном участии горожан. Талантливые декламаторы будут зачитывать отрывки из воспоминаний первостроителей и главы из книги Ивана Кирилкина «Беломорский богатырь», - пояснила Ольга Заколупина.

Она пригласила северодвинцев и гостей города к участию в этих событиях, открывающих череду праздничных мероприятий.

- Празднование Дня города можно назвать проектом, в котором участвуют все без исключения подразделения администрации, градообразующие предприятия, муниципальные учреждения, предприниматели, общественные объединения и активные горожане, - пояснила Ольга Заколупина.

28 июня мероприятия пройдут по всему городу. Молодёжь отвечает за организацию двух зон на площади Победы, которые будут работать с 13:00 до 16:00, и за мероприятия в Приморском парке (с 19:00 до 22:00).

- Порядка трёх десятков волонтёров Молодёжного центра будут также помогать в организации всех праздничных площадок Дня города и Дня ВМФ. Тех, кто хочет присоединиться к отряду добровольцев, ждут в Молодёжном центре. Курирует это направление Виктория Воронцова. Телефон для связи - 56-28-46, - пригласила к сотрудничеству Ольга Заколупина.

 Праздничные мероприятия Дня города и Дня Военно-Морского Флота России 28-29 июля 2018 года (проект)

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

13 июль 08:35 | : Будни / Культура

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