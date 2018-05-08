Российский футбол православием силен

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион свидетельствует, что среди российских футболистов много верующих людей.

«Я знаю, что очень много наших спортсменов являются людьми верующими, православными. Они осеняют себя крестным знамением, когда выходят на поле, они благодарят Бога за победы, и это нередко даже прорывается в телевизионный эфир, я не раз сам был свидетелем именно такого поведения наших спортсменов», — сказал владыка в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Говоря о своих взаимоотношениях со спортом, митрополит рассказал, что до 45 лет никаким спортом не занимался: «В детстве и юношестве я ненавидел спорт, я учился в музыкальной школе, мой спорт — сначала была игра на скрипке, потом игра на фортепиано, я занимался немного интеллектуальным спортом, играл в шахматы, но физической нагрузки у меня не было, и не было к этому тяги».

Однако теперь архиерей старается каждую зиму на несколько дней выезжать в горы, чтобы покататься на лыжах, а в летнее время плавать и по возможности кататься на велосипеде.

Касаясь темы соблюдения поста спортсменами, митрополит посоветовал каждому атлету лично обращаться за советом к духовнику.

«Конечно, если речь идет о длительных тренировках, о больших перегрузках, а именно с такими перегрузками очень часто связан профессиональный спорт, то, возможно, диета должна быть какой-то специальной для спортсмена, и она не обязательно должна совпадать с тем режимом питания, который установлен Церковью для верующих», — считает он.

При этом иерарх привел в пример балерин, которые едят мало и соблюдают строгую диету, но между тем, по мнению митрополита Илариона, это очень сильные люди, которые выдерживают колоссальные физические нагрузки.

Кроме того, митрополит Иларион отметил, что режим постов, установленный Церковью, хотя и не был установлен для физического оздоровления человека, может быть диетой, которую порекомендуют многие врачи: «Вот я общался с одним врачом в Швейцарии, он человек, далекий от Православной церкви, но он сказал мне примерно то же, что вы, что я в хорошей физической форме, и спросил, какую диету я соблюдаю. Когда он меня выслушал, он сказал, что если бы все мои пациенты соблюдали такую диету, то, я думаю, все были бы в такой же прекрасной физической форме, я бы эту диету рекомендовал соблюдать всякому», — передает слова владыки агентство Интерфакс.

(по материалам Архангельской епархии)