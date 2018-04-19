Виктор Павленко принял участие в Х Северном межнациональном форуме

Юбилейный форум собрал в Архангельске представителей различных диаспор, землячеств, национально-культурных автономий, религиозных организаций Поморья, гостей из других регионов, представителей органов государственной и муниципальной власти, федеральных и правоохранительных структур.

Сенатор Виктор Павленко передал приветствие участникам Форума от Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и поздравил всех жителей Архангельской области с Днем России.

Также Виктор Николаевич принял участие совместном заседании Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Архангельской области и экспертного Совета по государственной национальной политике и межнациональным отношениям областного Собрания, прошедшем в рамках форума в столице Поморья. Как сообщил сенатор, реализация госнацполитики на территории региона получила положительную оценку.

- Архангельская область – многонациональный регион, здесь комфортно живется всем народностям, которые дополняют культуру друг друга, работают вместе, делают его комфортным. В Поморье проживают представители более ста национальностей, действуют 40 национально-культурных автономий, организаций и землячеств, это большая дружная многонациональная семья. И все мы – архангелогородцы. Межнациональных конфликтов в регионе не зарегистрировано, а по данным социологических опросов более 88% респондентов положительно оценивают состояние межнациональных отношений. В тоже время в контексте масштабных проектов освоения Арктики особую важность имеет защита прав, культуры, быта, традиционного хозяйствования коренных и малочисленных народов Севера, Уверен, что принятые в рамках Форума решения будут способствовать сохранению и развитию народов России, укреплению мира и согласия между людьми разных национальностей, совершенствованию диалога органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений, - подчеркнул Виктор Павленко.