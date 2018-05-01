Архангельские активисты ОНФ подвели итоги проекта «Равные возможности – детям»

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области подвели предварительные итоги реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям», который стартовал в регионе в 2017 г. Напомним, цель проекта – обеспечить возможность детям бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. Работа активистов ОНФ в рамках проекта направлена на увеличение количества кружков, секций и образовательных программ, доступных для детей в каждом регионе.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» активисты регионального отделения ОНФ открыли несколько бесплатных кружков дополнительного образования, в которых занимаются дети разных возрастов. В проекте ОНФ участвуют студенты, преподаватели, представители департамента образования администрации Архангельска. Сегодня ведется активная работа в четырех учреждениях областного центра, открыты 12 кружков творческой, интеллектуальной, спортивной направленности, в которых задействованы около 160 детей и подростков.

Так, в культурном центре «Маймакса» дети занимаются в изостудии «Палитра», танцевальном кружке «Ритм», коллективе ложкарей «Лепота». В общеобразовательной школе №2 школьники учатся играть в шахматы, посещают интеллектуальный клуб «Штурм», дополнительно изучают математику, играют в баскетбол. В планах учреждения – открытие секции юных автомобилистов, кружка по краеведению и истории. В учреждении культуры «Луч» школьники посещают «волонтерский отряд», опытные волонтеры учат их работать на мероприятиях, проводить различные акции, помогать ветеранам и инвалидам. Несколько детей бесплатно занимаются единоборствами в спортивном клубе «Булат».

«Кружки и секции, которые сформированы сегодня, нравятся ребятам, они посещают их регулярно. Нам удалось занять много детей, практически без финансовых затрат для их родителей. Работу ведут как опытные преподаватели, так и волонтеры, – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Архангельской области Владимир Торопов. – Однако нам еще есть над чем работать. Мы планировали проведение занятий со школьниками в университетских аудиториях СГМУ и САФУ, но по ряду причин занятия не состоялись. Надеемся, что в новом учебном году мы сможем решить этот вопрос и еще около 50 детей найдут занятие по душе. Сегодня мы вручили ребятам сертификаты от Общероссийского народного фронта на дальнейшее посещение кружков и секций».

В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» региональное отделение Народного фронта планирует открытие около десяти кружков, в том числе в районах Архангельской области.

















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