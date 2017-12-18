ОНФ в Архангельской области подключился к новому этапу проекта по благоустройству городской среды

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области подключились к реализации нового этапа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 г. В регионе уже состоялось рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий.

Сделать свой выбор по благоустройству той или иной общественной зоны смогли все горожане в возрасте 14 лет и старше. Более 36 тыс. горожан выразили свое мнение о том, какая общественная территория должна быть изменена в этом году. На первом этапе в Архангельске было представлено по два объекта от каждого округа, кроме того, в городскую комиссию поступают заявки и на благоустройство дворов, пока одобрено 20 заявок. Всего в этом году в Архангельскую область на благоустройство дворов и общественных территорий будет направлено 252 млн руб. из федерального бюджета. По итогам голосования, больше всего голосов отдано за парк на улице 23-й Гвардейской дивизии. На втором месте – парк на проспекте Ленинградском, за ним набережная протоки реки Кузнечиха. Еще пять территорий, за которые проголосовали граждане, находятся в удалении от городской черты. После прохождения проектами госэкспертизы будет определена сметная стоимость работ. В апреле должны состояться конкурсные процедуры по определению подрядчика.

«В 2017 г. активисты ОНФ постоянно проводили мониторинг качества исполнения подрядными организациями благоустройства дворов и общественных зон. Не всегда эти работы удовлетворяли экспертов ОНФ, с представителями власти обсуждали причины, по которым шло затягивание сроков исполнения программы, – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Архангельской области Александр Поликарпов. – Мы надеемся, что с учетом прежних ошибок в этом году программа по формированию комфортной городской среды выйдет на качественно новый уровень. Наша задача заключается в привлечении для участия в проекте по благоустройству большего количества людей, оказания им помощи при формировании заявок. И снова мы призываем власть в первую очередь учитывать мнение людей при благоустройстве дворов и общественных пространств».

Напомним, что в 2017 г. в Архангельской области было благоустроено порядка 170 дворовых территорий и 50 общественных зон. «У жителей региона были замечания к асфальтированию территорий возле домов и общественных зон, горожане высказывались за то, чтобы зоны отдыха были шире, чем парковочные места, чтобы дворы благоустраивались согласно разработанному проекту, а не так, как хочется подрядной организации, – отметил член регионального штаба ОНФ Александр Голубин. – В этом году общественники собираются предельно контролировать составление смет на проведение работ. На отдельных объектах, как нам показалось, они были завышены».

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» намерены держать под контролем ход реализации муниципальных программ благоустройства на всех этапах. По мнению экспертов ОНФ, в прошлом году это стало возможным благодаря взаимодействию региональных и муниципальных властей с общественниками.