Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ОНФ в Архангельской области подключился к новому этапу проекта по благоустройству городской среды

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области подключились к реализации нового этапа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 г. В регионе уже состоялось рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий.

Сделать свой выбор по благоустройству той или иной общественной зоны смогли все горожане в возрасте 14 лет и старше. Более 36 тыс. горожан выразили свое мнение о том, какая общественная территория должна быть изменена в этом году. На первом этапе в Архангельске было представлено по два объекта от каждого округа, кроме того, в городскую комиссию поступают заявки и на благоустройство дворов, пока одобрено 20 заявок. Всего в этом году в Архангельскую область на благоустройство дворов и общественных территорий будет направлено 252 млн руб. из федерального бюджета. По итогам голосования, больше всего голосов отдано за парк на улице 23-й Гвардейской дивизии. На втором месте – парк на проспекте Ленинградском, за ним набережная протоки реки Кузнечиха. Еще пять территорий, за которые проголосовали граждане, находятся в удалении от городской черты. После прохождения проектами госэкспертизы будет определена сметная стоимость работ. В апреле должны состояться конкурсные процедуры по определению подрядчика.

«В 2017 г. активисты ОНФ постоянно проводили мониторинг качества исполнения подрядными организациями благоустройства дворов и общественных зон. Не всегда эти работы удовлетворяли экспертов ОНФ, с представителями власти обсуждали причины, по которым шло затягивание сроков исполнения программы, – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Архангельской области Александр Поликарпов. – Мы надеемся, что с учетом прежних ошибок в этом году программа по формированию комфортной городской среды выйдет на качественно новый уровень. Наша задача заключается в привлечении для участия в проекте по благоустройству большего количества людей, оказания им помощи при формировании заявок. И снова мы призываем власть в первую очередь учитывать мнение людей при благоустройстве дворов и общественных пространств».

Напомним, что в 2017 г. в Архангельской области было благоустроено порядка 170 дворовых территорий и 50 общественных зон. «У жителей региона были замечания к асфальтированию территорий возле домов и общественных зон, горожане высказывались за то, чтобы зоны отдыха были шире, чем парковочные места, чтобы дворы благоустраивались согласно разработанному проекту, а не так, как хочется подрядной организации, – отметил член регионального штаба ОНФ Александр Голубин. – В этом году общественники собираются предельно контролировать составление смет на проведение работ. На отдельных объектах, как нам показалось, они были завышены».

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» намерены держать под контролем ход реализации муниципальных программ благоустройства на всех этапах. По мнению экспертов ОНФ, в прошлом году это стало возможным благодаря взаимодействию региональных и муниципальных властей с общественниками.  

03 апрель 10:52 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (26)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20