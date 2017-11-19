На докладе у Путина. Полпред Беглов взялся и за Архангельскую область

Как мы уже сообщали, 25 декабря президент Владимир Путин назначил Александра Беглова своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. До нового назначения Беглов занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. Занимавший эту позицию Николай Цуканов переведен на мало что значащую должность помощника президента.

В первом же своем докладе главе государства Беглов рассказал о проблемах, характерных для всех субъектов, входящих в СЗФО: «По Северо-Западу в целом Ваши указы от трёх до семи лет практически выполнены. Есть небольшие отставания, мы над ними работаем, думаю, что в течение первого полугодия этот вопрос будет полностью закрыт».

Зашел разговор и о ликвидации вторых смен в общеобразовательных учреждениях. Наиболее сложная ситуация в Карелии, но есть «…ряд вопросов есть в Архангельской области, есть в Мурманской области… они двигаются, эти вопросы, и думаю, что есть все возможности, чтобы эти проблемы полностью были закрыты своевременно и в срок».

Путин приободрил своего полпреда – «…я очень рассчитываю на то, что Вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти — муниципальные, региональные — на решение этих вопросов».

(фото с сайта kremlin.ru)