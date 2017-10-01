Аэропорт "Архангельск" достойно выдержал испытание снегопадом

Снегопады и шквальный ветер стали испытанием для столицы Поморья. Большое количество осадков и сильный боковой ветер прошлой недели не обошли стороной и аэропорт «Архангельск». Как только ветер стих, спецтехника предприятия обеспечила необходимые условия на взлетно-посадочной полосе и перроне, а затем приступила к уборке прилегающей территории. Приоритетность и порядок работ четко соблюдаются всеми службами аэропорта.

— Мы благодарим пассажиров и гостей аэропорта за понимание ситуации и терпение. Безопасность полетов важна для всех нас прежде всего, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Тем временем на территории привокзальной площади завершается подготовка парковочных мест к зимнему периоду. Все службы аэропорта «Архангельск» работают в штатном режиме. Также для создания новогоднего настроения коллектив аэропорта по-новому украсил павильоны терминалов.

Одним из подарков к Новому Году и Рождеству станет и открытие на 1 этаже павильона региональных вылетов и в зале повышенной комфортности здания международных авиалиний мест по обслуживанию пассажиров, имеющих карты Priority Pass.

Коллектив аэропорта «Архангельск» поздравляет гостей и пассажиров с наступающим Новым годом и Рождеством, и желает новых путешествий и незабываемых, ярких впечатлений!

ВСЕ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК» И КОМПАНИИ «АЭРОПОРТЫ ПОМОРЬЯ» РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИЙ И ПАССАЖИРОВ.





