Архангельская область: Почему Черток не блогер?

На минувшей неделе с удивлением читаю про себя на уважаемом интернет-ресурсе Region29: Недавно стал свидетелем одного очень интересного диалога в социальной сети: к одному архангельскому блогеру на страничку пожаловал другой пользователь социальной сети и стал выговаривать. Говорит: «Ну какой же ты, к чёрту, блогер? Ты же даже власть не критикуешь! Вот, Леонид Черток — блогер. А ты — так, пустое место».
И дальше идут пространные рассуждения на тему, что такое (кто такой) блогер в архангельском варианте: Думаю, комментарии излишни (может быть нет). Но в Архангельске действительно сложились две группировки блогеров. Они встречаются время от времени, общаются, чаи распивают… Каждая группа в отдельности. Одни с головой в местной подковёрной псевдополитической возне. Другие стараются в эти игрища не вляпываться, затрагивая темы отношения к власти и политической борьбе только когда власть и политика самым наглым образом сами вторгаются в жизнь (быт) пишущей братии.
Стоп, мой незнакомый коллега, по крупицам собирающий картину минувшей недели в интернете. Первое, что вы должны были возразить безымянным оппонентам – никакой Черток не блогер. Ибо блогер – это владелец блога. А блог – это личный дневник в электронном варианте, общедоступный. Заполняется он по желанию владельца, есть не просит, открыть его может любой желающий буквально за несколько минут. Недавно их законодательно попытались приравнять к СМИ (те, что посещает более 3 тысяч пользователей в сутки, а до этого еще вырасти надо), но только в плане обязанностей и ограничений, а никак не прав. Кое-кто ухитряется на блогах зарабатывать… но для этого надо быть истинно медийным лицом типа Анатолия Вассермана, что, как вы понимаете, не каждому дано.
Тем не менее, по всем прогнозам, журналистика в ближайшее десятилетие всё больше будет уходить в интернет, другой альтернативы не просматривается. И блогеры становятся «агентами влияния». Их цитируют официальные СМИ, их боятся чиновники и подают на них в суд (самый актуальный пример – Олег Кодола). Посему я бы поосторожничал с пренебрежительными формулировками в их адрес (такими как псевдополитическая возня). Ещё надо сравнить, кого больше читают, а заодно и уровень читающего контингента. Так сказать, по «гамбургскому счёту». На мой взгляд, те, кто пишет на политические и социальные темы (а не те, что про любовь-морковь… где-лучше-оттянуться-в-пятницу), являются настоящими Дон-Кихотами, рыцарями без страха и упрёка. Они пишут потому, что просто не могут промолчать.
Теперь, что касается меня. Я – главный редактор официально зарегистрированного СМИ -информационного агентства RUSNORD. В официальных рейтингах мы позиционируемся как «информагентство». Соответственно, есть свой расчётный счёт, бухгалтерия, регистрационные документы, юридический адрес, штат сотрудников. Учредителями являются частные лица, они же сотрудники, но сути вопроса это не меняет. А то, что RUSNORD чаще всего ассоциируется с фамилией Черток… ну, так я не зря писал о том, что СМИ нашего региона в основном вождистского типа. Как и большинство политических партий.
Кстати, будь я просто блогер, на меня не подавали бы периодически в суд за причинение немыслимых душевных страданий. Поверьте, ездить на такие заседания (по повестке), в который раз доказывать, что ты не верблюд… ещё то «развлечение».
Всё это я написал лишь для того, чтобы внести ясность в понятия. А то путаются молодые коллеги…
Леонид Черток