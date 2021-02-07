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ТОЛИКИ от Беднова. К Всемирному дню поэзии

Провозглашая новую эпоху,
В пучину бедствий ввергнув всю страну,
Марксисты лихо отменили Бога,
Но упразднить забыли Сатану.

   ***

Калигула нам друг и брат,
Поскольку много напортачил.
Сей Цезарь ввел коня в Сенат,
А мы ослов введем в парламент.

   ***

Император сенатора сделал "конем",
Поутру в похмелюги послав за вином.
Все смешалось в истории, люди и кони.
Исказил сей сюжет светлый муж Гай Светоний.

   ***

Велел столицу сжечь Нерон,
Хвалу огню на лютне бацая.
Желал не вдохновенья он,
Искал предлог для реновации.

   ***

Веспасиан сказал:
- Не пахнут деньги, Тит.
Сын лекаря позвал:
- У папеньки КОВИД!

   ***

ЧЛЕН партии передовой
Был избран городским ГЛАВОЙ.
Нам этот опыт очень пригодится,
Чтобы мозгами сделать ягодицы.

   ***

Как обожает наш народ
Всех восходящих на трибуны:
То посулит «гостинец» в рот,
То посылает на три буквы.

   ***

Политик, ублажатель слуха,
Нам клятвы верности дает,
Словно потасканная шлюха
Речь о невинности ведет

   ***

Подвижничая и греша,
Меж демоном и демиургом,
Святым угодником и уркой
Зависла русская душа.

   ***

Сколько их, «передовых» теорий
Оказались бреднями на деле.
И сгорели словно метеоры
В атмосфере, не достигнув цели.

   ***

Меняются курс и персоны в правительстве,
Вещают провидцы, жируют патриции.
Толпа рукоплещет кумирам: «Брависсимо!»
И только не слышится голос провинции.

   ***

Четыре беды у России, классику вопреки.
Смело, рукой бестрепетной мы завершим цитату.
Первые две известны: дороги и дураки,
Ну а другие две - деспоты и демократы.

   ***

Русский путь… По нему ковыляют острожники.
Охраняют «процессию» злобные стражники.
А навстречу бредут неприкаянны странники,
И к обочине жмутся они осторожненько.

   ***

В зеленых кущах пташечка свистит,
И сонный серый кот обходит лужу,
Отдергивая лапы – неуклюжий,
Как на высоких шпильках трансвестит.

   ***

Незачем делать нам культ из столицы:
Мол, Белокаменная, исполать!
Как говорится: годится - молиться,
А не годится – подальше послать.

   ***

Восстали рабы и взялись за мечи.
Примкнула к повстанцам боспорская чернь.
Но греки схватились за бычьи бичи –
И сдался бунтарь, убоявшись бичей.

   ***

Что арбалет, меткий дротик, праща ль,
Средневековая штука – пищаль,
Бандитский обрез и ружье для охоты –
Убойней всего будут стрелы Эрота.

    ***

Войска цивилизаторов воинственных
Мечом свой путь к Востоку проторяют.
Ликует Запад. Но Восток таинственный
Их души без оружья покоряет.

   ***

Крик серых чаек ветер вдаль относит.
Гребец в челне орудует веслом.
Пиит непьющий для России  - нонсенс,
Как травоядный тигр и хищный слон.

   ***

Снежной любуясь громадою,
Не устаю повторять:
Славлю, Тибет, твою мандалу,
Славлю, Тибет, твою мать!

   ***

Как бык и вол, поэт и рифмоплет.
Вол, как и бык, спит, ест и воду пьет;
Влачит ярмо; такой же грузный, толстый.
Но где его наследство? Где потомство?

   ***

Петров купил себе диплом,
Но вышел, блин, такой облом:
Петров не смог прочесть диплома:
Там много букв незнакомых.

   ***

Языческий бог солнца вечером погиб.
Наутро же воскрес - хвала богам благим!
А наши мужики наутро умирают,
А днем, опохмелясь, как боги воскресают.

   ***

Дед в атаку поднимался
В страшной битве Сталинградской?
Это значит, он к германцам
Проявлял нетолерантность!

   ***

Увидав, что, оголившись,
Пьяный в стельку дрыхнет Ной,
Как борец с алкоголизмом
Хам воскликнул: "Пьянству - бой!"

    ***

Средь уроженцев наших палестин
Весь мир узнал человека-бренда,
Три символа, три имени-легенды:
"Калашников", "Смирнофф" и Rasputin.

    ***

Зачешется у остолопа
То, что рифмуется с Европой,
И крикнет бравый "демократ":
"России нужен гей-парад!"

    ***

"А судьи кто?" За древностию лет
Срок давности истек - какое счастье!
Иначе штраф бы заплатил поэт
За оскорбление судебной власти!

    ***

"О доблестях, о подвигах, о славе"
С утра до ночи нам трубит пиар.
С ура-патриотической оравой
В гудок ухолит юбилейный пар.

    ***

"Товарищ, я вахту не в силах стоять, -
Сказал кочегар кочегару". -
И руки трясутся, и трубы горять,
Из глотки несет перегаром.

    ***

"Однажды, в студеную зимнюю пору"
Проснулся - от холода мышцы свело:
Вчера оператор котельной Егоров
Нажрался, подлец, разморозил село!

   ***

"Выхожу один я на дорогу".
Нет, друзья, конечно, не один:
Мы вдвоем с напарником Добровым
Собираем дань с лихих водил.

   ***

"Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?"
Пенсия - лишь средство выживанья,
На желанья нынче денег нет!

   ***

"Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!"
Обида, зависть, гнев и злость:
- Зачем везут к нам мусор, суки?

   ***

"В Рождество все немного волхвы",
В День Победы - чуть-чуть ветераны.
В день же голосованья, увы,
Наши граждане просто бараны!

   ***

"Прекрасно в нас влюбленное вино",
Что в час ночной доводит до экстаза.
Но по утрам, коварное, оно
Терзает плоть похлеще садо-мазо!

   ***

Не платит Родине налогов.
Златая цепь на дубе том.
Что ищет он в стране далекой?
Что КИНУЛ он в краю родном?

 

21 март 09:11 | : Культура / Литературная гостиная

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