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Ребята из талажской воспитательной колонии скучают по любви

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) школьной актерской независимой студией "Шанс" подготовлена новая театральная постановка.

Два с восторгом принятых зрителями спектакля о Великой Отечественной войне вдохновили учителей и воспитанников учреждения на воплощение новой идеи. После премьеры в феврале 2020 года постановки "У войны не женское лицо" ребята стали просить педагогов создать новый сценарий, который был бы о любви. Так родился спектакль "Люби".

Самодеятельные артисты вместе придумывали название, сюжет, с помощью которого решили поговорить о разных проявлениях любви, и выбрали формат, где действие на сцене будет сменяться роликами на экране. Дистанционное обучение до конца учебного года помешали совместной работе, репетиции и съемки  удалось начать только осенью.

Спектакль "Люби" получился не только о любви к ближнему, о любви матери и сына, о любви женщины и мужчины, но и о любви к своему делу. В нем заняты восемнадцать воспитанников, одиннадцать учителей, три воспитателя и несколько инспекторов.

Сюжет постановки прост, но трогает до глубины души. Студент театрального училища  решает создать концерт о любви в воспитательной колонии. Принимают его отбывающие наказание подростки настороженно, и говорить даже о теплых чувствах к матери не готовы. Но в итоге – они работают над представлением, говорят о любви и учатся видеть хорошее друг в друге.

- Через спектакль мы может поговорить о самых непростых темах. Вживаясь в роли, которые они играют, подростки раскрываются, ведь это будто не они. Наша театральная студия с каждым спектаклем становится все дружнее, конечно, непросто ведь ребята освобождаются и уходят. Но приходят новые и тоже загораются желанием стать частью нашей творческой команды, - рассказала учитель средней школы при Архангельской ВК УФСИН России по Архангельской области Наталья Прыгунова.

 

27 январь 11:13 | : Культура

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