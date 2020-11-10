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"Мы вас ценим!". Дмитрий Морев поздравил нас с праздником

Ежегодно 13 января отмечается День российской печати. Праздник учрежден в память о начале издания первой российской печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

 

Глава города Дмитрий Морев поздравляет архангельских журналистов с профессиональным праздником. 

- Уважаемые редакторы, журналисты, сотрудники СМИ! Вы выбрали профессию, которая предполагает творческий поиск и постоянное движение вперед. Вы помогаете людям получить полезную информацию, решить проблемы сегодняшнего дня и планировать будущее. Благодарю архангельских журналистов за трудолюбие, активность, творческий подход. Мы ценим ваш вклад в развитие гражданского общества, стремление к конструктивному взаимодействию с властью. Желаю вам интересных сюжетов и героев, новых профессиональных свершений и благодарной аудитории! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

 

13 январь 11:00 | : Культура

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