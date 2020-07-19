Праздник печатной книги в Архангельске закончен под дождь и аплодисменты

Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и библиотека им. Н. А. Добролюбова подвели итоги фестиваля книги «Белый июнь», который впервые прошёл в Архангельске с 28 по 30 августа. События фестиваля посетили 8000 архангелогородцев и гостей города. В «Белом июне» приняли участие 95 издательств и 50 спикеров — писателей, поэтов, критиков.
Михаил Фаустов, программный директор фестиваля книги «Белый июнь»:
Вместе мы сделали это — первый книжный фестиваль в Архангельске состоялся! Во второй день из-за проливного дождя мы были вынуждены перенести лектории и выставку-продажу книг под крышу. Всего за три с половиной часа все тонны привезённых книг писатели, издатели, книготорговцы, организаторы и волонтёры перенесли в фойе Архангельского театра драмы. Это был сильный момент единения, который показал, что фестиваль нужен городу, что люди готовы и хотят идти на него вне зависимости от погоды и других обстоятельств. Спасибо посетителям и всем участникам, что были с нами три дня. Мы, как организаторы, сделаем всё возможное, чтобы фестиваль стал традицией и проходил ежегодно.
Встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы — всего за три дня фестиваля прошло 60 событий. В них приняли участие 8000 архангелогородцев и гостей города. 70 человек посмотрели спектакль «Будущее.doc» Театра.doc на закрытом показе, ещё 70 — его открытую репетицию в Петровском парке.
Василий Ларионов, директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области:
Фестиваль книги «Белый июнь» стал важной частью фестиваля новой культуры «Другой» — мы объединили на его площадках литературу, кино, музыку и театр. Интерес горожан к книжной программе «Белого июня» показал, что архангелогородцы следят за современным литературным процессом — читают и пишут сами. И им важна площадка для дискуссий, обсуждений, знакомства, встреч, вдохновения, для осмысления литературного наследия северных регионов и поиска новых северных авторов. «Белый июнь» должен стать такой площадкой, чтобы подарить России новые имена и события национального масштаба.
Ключевыми событиями фестиваля книги стали торжественное открытие памятника Фёдору Абрамову у библиотеки им. Н. А. Добролюбова, выступления писателей Алексея Сальникова, Шамиля Идиатуллина, Александра Архангельского и Алексея Поляринова, дискуссия о самых обсуждаемых книгах с участием литературных критиков Галины Юзефович, Константина Мильчина и Егора Михайлова.
На «Белом июне» в 2020 году также выступили автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирёв, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, директор московской библиотеки имени Н.А. Некрасова Мария Привалова и другие. Все события прошли с соблюдением мер безопасности.
Фестиваль «Белый июнь» состоялся с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Эксклюзивное нтервью с одним из самых ярких гостей фестиваля писателем Шамилем Идиатуллиным читай здесь.