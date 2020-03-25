Россией поцелованные. Рецензия на сериал «Чики» Эдуарда Оганесяна

Кино на время коронавируса окончательно ушло в интернет (то, что в дни самоизоляции демонстрируется на официальном ТВ, этим словом нельзя назвать даже с большой натяжкой). И это даёт авторам карт-бланш на определённую смелость. Как в использовании обсценной лексики (мата, если по-простому), так и выборе тем.
Когда советуешь знакомым посмотреть сериал из жизни проституток, то в 9 случаях из 10 натыкаешься на полное отторжение – хватит уже, насмотрелись. Так уж и насмотрелись? Вкрапление жриц продажной любви в каждый криминальный сериал не считается. По большому счёту, представительницам этой древнейшей из профессий (журналистика, кто не в курсе, на втором месте) были полностью посвящены только две отечественные киноленты – эпохальная «Интердевочка» Петра Тодоровского и «Точка» Юрия Мороза. Причём первый больше напоминал замшелый анекдот про краснодипломницу филфака, которой очень повезло стать валютной путаной. Говорят, многих действительно сподвигло к смене профессии…
Но те истории были про ночных бабочек из двух российских столиц. Пусть и с менее счастливыми концами (пардон), чем у голливудской «Красотки».
«Чики» живут в провинции. В глухой, той, о которой любит снимать Василий Сигарев. У них особая специализация, так называемые «плечевые» - обслуживание водителей дальнобоя. А это всегда риск, и не только потому, что любая автотрасса сама по себе объект повышенной опасности. Сутенер же не будет садиться с тобой в машину к каждому клиенту. Увезли, попользовались и выбросили, хорошо, если живой и с оплатой. О комфорте на рабочем месте и говорить нечего.
Автору этих строк приходилось общаться (по работе… исключительно по работе) с проститутками более высоко статуса, разговоры с ними были достаточно откровенными. Пришёл к однозначному выводу – большинство действительно бабочки… или крыловские стрекозы, выбравшие такой вид заработка не в силу сложившихся жизненных обстоятельств, а по собственной лени и удовольствия от процесса. Плюс надежда на встречу с богатым финансистом (привет Ричарду Гиру), который разглядит и всё простит. И действительно, бывали прецеденты…
…но только не там, где живут и работают чики.
Маленький южный (но без моря) городок России на границе с Северным Кавказом. Место без перспектив и со своими этническими особенностями, где школьники не знают - папка их грек или еврей, где в казачьей ОПГ «торпедами» служат кавказцы.
А главное, все про всех знают. Или учились когда-то вместе, или вообще родственники. Характерный пример: у сестры-проститутки брат работает начальником отделения полиции… и это не мешает карьере обоих. До такой степени не мешает, что личные разборки мента с бандитом проходят по правилам пацанской потасовки – никто не рискует свободой, только выбитыми зубами.
И все всё про всех помнят. Если ты хоть раз вышла на трассу, можешь потом стать хоть банкиршей, выйти замуж по большой любви и нарожать очаровательных детишек – ты навсегда останешься шлюхой в глазах земляков.
А на втором плане сам городок, русское погранчье на стыке расхристанного православия и строгостей ислама. В кадре ни одного работающего предприятия, сплошная сфера обслуживания – жарят шашлыки, торгуют на рынках, выдают кредиты (непонятно, под что), автосервисы не столько чинят, сколько работают «прачечными» для отмыва криминальных доходов. Много полей, как-никак житница, только на них не пашут и не сеют, так, для красоты стоят. И общественные настроения как из песни Высоцкого: «Мы всегда так живём, Траву кушаем, век на щавеле, Скисли душами, опрыщавели…». Здесь даже законных жён не любят, а совокупляются, хуже – насилуют.
В российской глубинке есть одна американская мечта – уехать отсюда, чтобы потом вернуться на белом мерседесе (возможны варианты с моделью), показать всем язык и умчаться обратно в своё светлое настоящее. И так было всегда, просто при прошлой власти путь к успеху шёл через поступление в столичный вуз (худший вариант – трудоустройство по лимиту), сейчас вариантов больше.
Но вот одна пытается сломать устоявшийся стереотип. В городок на чудной (ударение по вашему выбору) красной машинке с триумфом въезжает бывшая плечевая Жанна. И рассказывает своим товаркам чудесную историю про то, как работала администратором в столичном фитнесс-клубе, всё узнала про этот бизнес и собирается открыть такой же в родных пенатах.
Первая мысль, которая должна возникнуть у зрителя – «она обкурилась?!». Какие беговые дорожки там, где автобусы раз в сутки ходят, и то между городами? Где тренажёры исторически замещают турники во дворах (если не сломали), а гантели – чугунные бабушкины утюги. Где вместо массажа - побои мужа!
Но это в наших головах. У подруг появляется МЕЧТА. Почти сказочная. К которой они готовы идти через угрозы, оскорбления, разбитые носы и кидки со стороны ближайших родственников. При этом зная, что для соседей они навсегда останутся теми шлюхами из «Колизея». И начинается история четырёх мушкетёрш с известным лозунгом «Одна за всех…», пусть кто-нибудь теперь скажет, что нет в этом несовершенном мире настоящей женской дружбы.
«Чики», чей показ на одной из интернетовских киноплатформ только что закончился (большой телеэкран им не светит – без мата, нескончаемых сигарет и опрокидываемых рюмок это была бы пародия на действительность), кто-то уже назвал провинциальным гимном феминизму. Если бы… если бы не наивность этих самых героинь. Очень разные как внешне (секс-товар на любой вкус по желанию клиента), так и внутренне, они всю сознательную жизнь (далеко не девочки по возрасту и опыту) плыли по течению. Из сказанного ими о себе получается, что они сразу смирились с предложенной ими самой судьбой жизнью, не овладели хоть какой-то профессией. Или ждать клиента за пластиковым столиком «Колизея» (50 тысяч в месяц, худо-бедно, набегало), или торговать в убогом магазинчике (за 15), разливать суп в рабочей столовой (за 10).
А в обычной жизни. Женщина, приближающаяся к бальзаковскому возрасту и занимающаяся делом, близким к гинекологии, уверена, что можно один раз прийти в медцентр, и выйти оплодотворённой по системе ЭКО! Я понимаю, что не отличница в биологии, но в её доме есть работающий телевизор, и не один.
То, что подругам предложила Жанна, сродни билетам МММ. Хотя там вероятность выигрыша больше. Но они поверили. Потому что дуры, при этом иногда ведут достаточно умные разговоры на отвлечённые темы. Ещё одна загадка русских женщин… я сам сталкивался.
Да и саму чудесницу на мини-купере столичная жизнь ничему не научила – подписывает любые документы не глядя, не обращается за консультацией к юристам. Хотя по определению должна понимать, что и кто она в глазах земляков… такую кинуть не западло.
С первой серии ясно, затея с фитнесс-клубом обречена, мы просто наблюдаем за ходом фиаско. Закон жанра допускает крушение всех надежд… но это было бы грустно, прямолинейно и несправедливо. Каждая из сманенных с точки подруг находит своё женское счастье. Из того, что всё это время было рядом, просто внимания не обращали. Мужички инфантильные и со странностями. Но уж какие есть. Зато они все свободны и не такие ублюдки, как остальная мужская половина сценария.
Ни с чем остаётся только заводила Жанна. Да ещё в тюрьме. Расплата за ложь, ведь и успешная московская жизнь оказалась фантазией, она там просто перешла на одну ступеньку выше в проституточной карьере? «Заблудившаяся принцесса», как её пренебрежительно называет очередной продажный мент.
Если только с обывательской позиции. Но поднимемся чуть выше…
Два ханыги в милицейском обезьяннике этого обтруханного населённого пункта рассуждают об особом пути их страны - «Пытались подмять Россию и Гитлер, и Наполеон, и Обама… а она стоит! Потому что Россия Богом поцелованная».
А Россия, в свою очередь, поцеловала четырёх подруг, оставив там, где им судьбой отмеряно жить. Только Жанну крепче всех. Взасос.
Леонид Черток