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«И они радовались, как дети». Социальная нагрузка Кенозерского национального парка

Шестнадцать подопечных Каргопольского и Няндомского домов-интернатов для престарелых и инвалидов и Няндомского комплексного центра социального обслуживания отдохнули в деревне Морщихинской Каргопольского сектора Кенозерского национального парка.

Гости жили на берегу озера в «Рыбацкой избе», посещали экскурсии и мастер-классы, пели песни на Лекшмозерской вечерухе и кормили лошадей. Такие туры ежегодно проводятся национальным парком в рамках социального проекта «Кенозерское ДеДство. Люди, которые никогда не ездили в отпуск».

«Если погода и не радовала гостей — дождь и гололёд в начале недели, мы старались согреть их гостеприимством и заботой, порадовать новыми впечатлениями и традиционным досугом», — рассказала специалист отдела развития туризма Парка Наталья Боголепова

«На конном дворе “Мезенка” получили заряд положительных эмоций и удовольствие от общения с животными! Радовались как дети возможности угостить и погладить лошадей!», —  поделился впечатлениями Иван Григорьев из Няндомского КЦСО.

Свободное время старались тоже проводить с пользой — играли в настольные игры, да и просто общались — делились воспоминаниями и впечатлениями, по вечерам вели неторопливые беседы за чашкой чая.  

Оценили гости и традиционные угощения. «Отдельное спасибо умелым поварам за замечательные блюда настоящей русской кухни — супы, рыбку, чудные пироги. Это очень важно, что сохраняются кулинарные русские традиции!», — рассказала участница проекта Валентина Ахрамеева.

 

18 декабрь 07:58 | : Культура

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