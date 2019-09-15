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Да будет праздник! Архангельск подхватил флешмоб к Празднику народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства.

До сих пор многие относятся к этому празднику как всего лишь еще к одному выходному в самый разгар осени, особенно не задумываясь, что же все-таки празднуем.

Между тем, если заглянуть в историю, освобождение Москвы от польских захватчиков народным ополчением Минина и Пожарского осенью 1612 года стало днем сохранения национальной идентичности.

В этом году сразу несколько субъектов Федерации выступили с инициативой провести в соцсетях акцию на сохранение традиционной культуры и уникальных народных промыслов, характерных для этих регионов. Архангельск первым к нему присоединился.

Вглядитесь в лица на фото… многих узнаете.

31 октябрь 15:38 | : Культура

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