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Сабина из Кенозерья признана лучшей

Девятиклассница Сабина Подосёнова из деревни Вершинино Плесецкого района стала победителем конкурса «Лучший гид России» в номинации «Лучший гид до 18 лет». Награду за видеоэкскурсию по Кенозерскому национальному парку школьница получила сегодня на Фестивале РГО в Москве из рук известного музыканта Гарика Сукачёва.


Сабина проводит экскурсии для гостей заповедной территории с восьми лет. Этому мастерству она научилась в Школе юного экскурсовода, организованной Кенозерским национальным парком.


Девушка хорошо знакома с традициями, историей и природным многообразием своей малой родины. Она рассказывает о тонкостях гончарного, кузнечного и плотницкого дела в музейном комплексе «Амбарный ряд», проводит экскурсии в интерактивном эко-классе и всегда готова познакомить туристов с достопримечательностями Кенозерья.


На награждении в медиа-центре парка «Зарядье» присутствовали заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие высокие гости.


«Впечатления от награждения просто не описать», — поделились Сабина. По её словам, подавая конкурсную заявку, она не ожидала, что станет победителем. Конкуренция была серьёзной — в номинации «Лучший гид до 18 лет» соревновались более 100 человек.


Интересно, что девушка считает проведение экскурсий своим хобби, а в будущем хочет стать дипломатом.


«Я собираюсь поступать на “Дипломатические отношения”.  Одна из важных составляющих в работе гида — это большое количество людей вокруг и много общения. Я считаю, в будущем это мне поможет», — рассказала Сабина.


  

14 сентябрь 08:36 | : Культура

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