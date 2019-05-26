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Северяне, на духовной поэзии можно неплохо заработать

Сыктывкарская епархия приглашает поучаствовать в XI международном конкурсе-фестивале православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь». Творческое состязание пройдет в столице Республики Коми 24-27 октября.

Участвовать могут одиночные исполнители старше 7 лет и творческие коллективы. Победитель получит гран-при — 100 тысяч рублей.

По направлению «Православная песня» предусмотрены два этапа. Заочный отборочный тур по видеоматериалам продлится до 30 сентября. Участникам необходимо выслать видеозапись исполнения двух разнохарактерных вокальных произведений и остальные документы для участия. Отборочная комиссия определит допуск во второй очный тур конкурса. Конкурсные номинации по этому направлению — «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Исполнитель — солист», «Исполнитель — вокальный дуэт», «Исполнитель — вокальный ансамбль» (до 12 человек), «Хоровой коллектив» (от 13 человек).

По направлению «Православная духовная поэзия» определен только один тур — заочный отборочный по видеоматериалам. Он пройдет по отдельной номинации — «Автор». Участники до 30 сентября должны прислать текстовый файл в формате Word (до 5-ти стихотворений собственного сочинения), видеозапись исполнения двух поэтических произведений и остальные документы.

Для участия в состязании необходимо до 30 сентября 2019 года прислать заявку на адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru. Формы для заполнения можно получить по ссылке: http://syktyvkar-eparchia.ru/index/polozhenie/0-212.

«Мы хотим, чтобы в этом конкурсе-фестивале было как можно больше участников, особенно будем рады гостям из других регионов!» — сообщила пресс-атташе форума Ирина Самар.

Отметим, что программа фестиваля включает мастер-классы членов жюри и практические занятия для солистов и руководителей вокальных коллективов, а также конференцию по духовному воспитанию молодежи и благотворительные концерты.

XI Международный конкурс-фестиваль православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь» проводится с 2002 года. В 2019 году он впервые поддержан Фондом президентских грантов.

Основная идея — духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, детей и подростков, возможность реализации творческих способностей и талантов в области духовной культуры людей практически всех возрастов, в том числе, с ограниченными возможностями.

Организаторы конкурса — Сыктывкарская епархия, НКФ «Международный культурный фонд «Классика и современность», продюсерский центр Владимира Юрковского.

Подробная информация — на сайте Сыктывкарской Епархии, в разделе «Меню»: http://syktyvkar-eparchia.ru/. Телефон для справок: 8908-717-08-08. 

(по материалам Архангельской епархии)

13 август 09:12 | : Культура / Верую

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