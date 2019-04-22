Ох, гульнут! "Клубы друзей" тусуются в Кенозерье

Представители особо охраняемых природных территорий со всей России приехали в Кенозерский национальный парк. С 4 по 9 июля они обменяются опытом организации работы «Клубов друзей» — общественных объединений, созданных для устойчивого экологического, экономического и социального развития заповедных территорий.
Обучение проходит в формате семинара-практикума. Организаторы — Кенозерский национальный парк и эколого-просветительский центр «Заповедники».
География участников широка: в Архангельскую область приехали как соседи из Мурманской области и Карелии, так и гости издалека — из Краснодарского края, Алтая, с Камчатки.
Особое внимание в программе уделено знакомству с природным и культурным наследием Кенозерья, деятельностью Парка по его изучению, сохранению и презентации и, главное, с различными формами вовлечения местных жителей в эту работу и совместное управление заповедной территорией.
«Нам необходимо сохранять традиции и поддерживать коренных жителей, которые владеют навыками, знаниями, умениями. Поэтому Парк на протяжении всей своей деятельности ведёт работу по сохранению и возрождению народных ремёсел и промыслов, фольклорных традиций, обрядов и праздников. Очевидно, что наличие на территории Парка ценнейших объектов культурного наследия выступает одним из главных факторов привлекательности территории для туристов, — сказала на открытии мероприятия директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская. — Мировой опыт показывает, что объектами туристической привлекательности являются не только природные комплексы, но и культурные объекты, образ жизни людей, социальная среда. К сожалению, в России экологический туризм подразумевает под собой исключительно знакомство человека с дикой природой на территориях ООПТ. Но стоит ли так недооценивать потенциал российской заповедной системы? Я думаю, что практически все федеральные ООПТ обладают историко-культурным наследием. Это не обязательно памятники архитектуры, но и древняя история, ландшафты, примеры природопользования, героически-трагические страницы нашего недавнего прошлого, имена первооткрывателей, учёных и первых создателей заповедников. Наследие является ресурсом развития территорий и его бережное использование даёт не только экономический, но и социальный эффект».
«Сюда приехали те, кто уже начал или хочет начать работу по обращению в друзей всех неравнодушных. Дети, взрослые, журналисты, фольклорные коллективы — все они должны быть нашими друзьями. Из опыта Кенозерского национального парка и опыта, который привезли другие участники, мы выделим самое яркое и значимое», — рассказала заместитель директора экоцентра «Заповедники» Елена Книжникова.
В день заезда всем участникам предложили представить себя оригинальным способом: выбрать понравившуюся картину на выставке «Кенозерский букет» в музее «В Начале было Слово», аргументировать свой выбор и поделиться ожиданиями от семинара.
«Я никогда не была в Кенозерье, но мечтала сюда приехать. Может быть, это стало первоочередным фактором. Хотелось бы узнать, как Парк работает “не благодаря, а вопреки” и при этом остаётся не просто на плаву, а ещё и впереди всех», — поделилась заместитель директора Окского заповедника Марина Дидорчук.
«То, что делает Кенозерский национальный парк, — помогает человеку осознать природу, понять кто ты, чем должен заниматься и что такое жизнь», — сказала участница стажировки из Краснодарского края Виктория Харченко.
За пять дней гости побывают и в Плесецком, и в Каргопольском секторах Кенозерского национального парка: увидят местные достопримечательности, познакомятся с жителями и сотрудниками и, как говорят сами участники, узнают секреты Парка. Кульминацией программы станет народный праздник — Иванов день.