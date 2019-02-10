Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ложкари из Архангельской области стали самыми крутыми на "Золото Балтики"

С 21 по 24 марта в Калининграде при информационной поддержке Администрации городского округа "Город Калининград" творческим объединением "Триумф" (Санкт-Петербург) были организован и проведен VII Международный конкурс-фестиваль "Золото Балтики".

Партнерами мероприятия также выступили АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования», Международная академия музыки Елены Образцовой, Международное общество «Друзья Русского музея», Российский Этнографический музей, Союз художников Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз концертных деятелей, творческое объединение «Ленконцерт». Cпециальные призы участникам вручил крупнейший сервис электронных и аудиокниг в РФ и СНГ - «ЛитРес».

На VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» приехали конкурсанты со всех уголков России: Набережные Челны, Тельвиска, Москва, Раменское, Химки, Хорлово, Зеленоборский, Санкт-Петербург, Горбунки, Пелым. Конечно же, присутствовали артисты из Калининграда и Калининградской области - Багратионовск, Балтийск, Гурьевск, а также творческая делегация из Узбекистана.

Гран-при в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Инструментальное творчество» и грант 20 000 рублей на Международный конкурс-фестиваль «Русская сказка» (Санкт-Петербург, февраль 2020) завоевал образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки», рук. Дуркина Галина Александровна, Архангельская область НАО с.Тельвиска.

С 21 по 24 марта в Калининграде при информационной поддержке Администрации городского округа "Город Калининград" творческим объединением "Триумф" (Санкт-Петербург) были организован и проведен VII Международный конкурс-фестиваль "Золото Балтики".

Партнерами мероприятия также выступили АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования», Международная академия музыки Елены Образцовой,  Международное общество «Друзья Русского музея», Российский Этнографический музей, Союз художников Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз концертных деятелей, творческое объединение «Ленконцерт». Cпециальные призы участникам вручил крупнейший сервис электронных и аудиокниг в РФ и СНГ - «ЛитРес».

На VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» приехали конкурсанты со всех уголков России: Набережные Челны, Тельвиска, Москва, Раменское, Химки, Хорлово, Зеленоборский, Санкт-Петербург, Горбунки, Пелым. Конечно же, присутствовали артисты из Калининграда и Калининградской области - Багратионовск, Балтийск, Гурьевск, а также творческая делегация из Узбекистана.

Гран-при в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Инструментальное творчество» и грант 20 000 рублей на Международный конкурс-фестиваль «Русская сказка» (Санкт-Петербург, февраль 2020) завоевал образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки», рук. Дуркина Галина Александровна, Архангельская область НАО с.Тельвиска.

Диплом лауреата I степени в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Народный вокал» и специальный приз в номинации «За высокий уровень исполнительского мастерства» завоевала Шатровская Анастасия, Архангельская область НАО с.Тельвиска.

Поздравляем победителей и желаем удачи на следующих конкурсах искусств!  

27 март 11:00 | : Культура

Видеозал


Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)
Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (227)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20