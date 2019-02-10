Ложкари из Архангельской области стали самыми крутыми на "Золото Балтики"

С 21 по 24 марта в Калининграде при информационной поддержке Администрации городского округа "Город Калининград" творческим объединением "Триумф" (Санкт-Петербург) были организован и проведен VII Международный конкурс-фестиваль "Золото Балтики".
Партнерами мероприятия также выступили АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования», Международная академия музыки Елены Образцовой, Международное общество «Друзья Русского музея», Российский Этнографический музей, Союз художников Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз концертных деятелей, творческое объединение «Ленконцерт». Cпециальные призы участникам вручил крупнейший сервис электронных и аудиокниг в РФ и СНГ - «ЛитРес».
На VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» приехали конкурсанты со всех уголков России: Набережные Челны, Тельвиска, Москва, Раменское, Химки, Хорлово, Зеленоборский, Санкт-Петербург, Горбунки, Пелым. Конечно же, присутствовали артисты из Калининграда и Калининградской области - Багратионовск, Балтийск, Гурьевск, а также творческая делегация из Узбекистана.
Гран-при в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Инструментальное творчество» и грант 20 000 рублей на Международный конкурс-фестиваль «Русская сказка» (Санкт-Петербург, февраль 2020) завоевал образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки», рук. Дуркина Галина Александровна, Архангельская область НАО с.Тельвиска.
С 21 по 24 марта в Калининграде при информационной поддержке Администрации городского округа "Город Калининград" творческим объединением "Триумф" (Санкт-Петербург) были организован и проведен VII Международный конкурс-фестиваль "Золото Балтики".
Партнерами мероприятия также выступили АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования», Международная академия музыки Елены Образцовой, Международное общество «Друзья Русского музея», Российский Этнографический музей, Союз художников Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз концертных деятелей, творческое объединение «Ленконцерт». Cпециальные призы участникам вручил крупнейший сервис электронных и аудиокниг в РФ и СНГ - «ЛитРес».
На VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» приехали конкурсанты со всех уголков России: Набережные Челны, Тельвиска, Москва, Раменское, Химки, Хорлово, Зеленоборский, Санкт-Петербург, Горбунки, Пелым. Конечно же, присутствовали артисты из Калининграда и Калининградской области - Багратионовск, Балтийск, Гурьевск, а также творческая делегация из Узбекистана.
Гран-при в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Инструментальное творчество» и грант 20 000 рублей на Международный конкурс-фестиваль «Русская сказка» (Санкт-Петербург, февраль 2020) завоевал образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки», рук. Дуркина Галина Александровна, Архангельская область НАО с.Тельвиска.
Диплом лауреата I степени в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Народный вокал» и специальный приз в номинации «За высокий уровень исполнительского мастерства» завоевала Шатровская Анастасия, Архангельская область НАО с.Тельвиска.
Поздравляем победителей и желаем удачи на следующих конкурсах искусств!