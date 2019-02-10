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Ярослав Трусов: Баллада о маньяке и инспекторе Петренко

Милиция в тревоге,
Опросы всех агентов,
Заставы на дорогах,
Проверка документов…

Маньяк здесь где-то бродит,
Его взять надо в клещи,
Ведь ужас он наводит
На беззащитных женщин!

Он щиплет их за ляжки!
Он щиплет их за груди!
Да, преступленье тяжко,
Расплата страшной будет!

Все силы подключили,
Маньяку – только стенка!
И дело поручили
Инспектору Петренко…

Он чемпион “Динамо”,
Накачан, словно глобус,
Завалит хоть Ван-Дама,
И влёт сразит автобус!

Петренко весь в работе,
Но, помня о заторах,
Он свой “Харлей” заводит,
В косухе и при шпорах,

И филина быстрее
Петренко мчит во мраке,
И нюх его острее
Породистой собаки!

Он чует, где таится
Маньяк замысловатый,
Преступнику не скрыться,
И близится расплата!

И вот он видит это!
Нюх не подвёл Петренку!
Маньяк терзает жертву,
Он щиплет за коленку!

А дальше было просто,
Как пареная репа –
Маньяк смешного роста,
И щурится нелепо…

Доставлен и допрошен,
Дотошно и со знаньем,
Но всех он огорошил
Немедленным признаньем:

“ Что ваши мне заботы
О синяках и сперме!
Ведь раньше я работал
На здешней птицеферме…

Когда-то беззаботно
Ощипывал я тушки,
Теперь я безработный,
Нет у меня подружки…

Свернули производство,
Везде лишь ножки Буша!
Признайте – это скотство,
Ведь импорт нас задушит!

Щипать привыкли пальцы,
Не склонен я к афёрам,
Я так мечтал податься
К “Ленкому”, билетёром…

Люблю я дело это,
Не так бы было горько…
Я б проверял билеты,
Отщипывал контрольки…

Я вас прошу – поверьте!
Ведь недоверье губит!
Щипал – так не до смерти,
А бабы это любят!”

Он плакал и брыкался,
Припадок долго длился…
И генерал сморкался,
Петренко прослезился…

И парня отпустили,
Не быстро и не сразу,
Но, в общем-то, простили – кто ж не щипал ни разу!!!
 Милиция в тревоге,
Опросы всех агентов,
Заставы на дорогах,
Проверка документов…

Маньяк здесь где-то бродит,
Его взять надо в клещи,
Ведь ужас он наводит
На беззащитных женщин!

Он щиплет их за ляжки!
Он щиплет их за груди!
Да, преступленье тяжко,
Расплата страшной будет!

Все силы подключили,
Маньяку – только стенка!
И дело поручили
Инспектору Петренко…

Он чемпион “Динамо”,
Накачан, словно глобус,
Завалит хоть Ван-Дама,
И влёт сразит автобус!

Петренко весь в работе,
Но, помня о заторах,
Он свой “Харлей” заводит,
В косухе и при шпорах,

И филина быстрее
Петренко мчит во мраке,
И нюх его острее
Породистой собаки!

Он чует, где таится
Маньяк замысловатый,
Преступнику не скрыться,
И близится расплата!

И вот он видит это!
Нюх не подвёл Петренку!
Маньяк терзает жертву,
Он щиплет за коленку!

А дальше было просто,
Как пареная репа –
Маньяк смешного роста,
И щурится нелепо…

Доставлен и допрошен,
Дотошно и со знаньем,
Но всех он огорошил
Немедленным признаньем:

“ Что ваши мне заботы
О синяках и сперме!
Ведь раньше я работал
На здешней птицеферме…

Когда-то беззаботно
Ощипывал я тушки,
Теперь я безработный,
Нет у меня подружки…

Свернули производство,
Везде лишь ножки Буша!
Признайте – это скотство,
Ведь импорт нас задушит!

Щипать привыкли пальцы,
Не склонен я к афёрам,
Я так мечтал податься
К “Ленкому”, билетёром…

Люблю я дело это,
Не так бы было горько…
Я б проверял билеты,
Отщипывал контрольки…

Я вас прошу – поверьте!
Ведь недоверье губит!
Щипал – так не до смерти,
А бабы это любят!”

Он плакал и брыкался,
Припадок долго длился…
И генерал сморкался,
Петренко прослезился…

И парня отпустили,
Не быстро и не сразу,
Но, в общем-то, простили – кто ж не щипал ни разу!!! 

25 март 09:38 | : Культура / Литературная гостиная

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