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Дом национальностей Санкт- Петербурга и Дом народного творчества Архангельской области подпишут договор о сотрудничестве

5 марта на сцене областного Дома народного творчества две организации подпишут  соглашение о сотрудничестве, обмене творческими коллективами, идеями и проектами.

Санкт-Петербургский Дом национальностей был образован в 2005 году.

За более чем 15-летний период своей деятельности СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» стал площадкой для гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. «Именно в Петербурге формировалась элита многонациональной России», - считают организаторы. Особой популярностью пользуется у петербуржцев  Бал национальностей. Праздник дает возможность петербуржцам получить полномасштабное представление о многообразии культур представителей народов проживающих в Санкт-Петербурге.

В  Архангельской области  проживает около 30 национальностей. Это  украинцы и белорусы,  узбеки и татары, немцы, евреи, грузины и  поляки.  Все они бережно относятся к своим традициям, пытаясь вдали от родины  не только сохранять, но и делиться своей культурой с северянами. «Так что такое сотрудничество, обмен творческими коллективами давно назрели. Мы уверены, что проект будет интересен всем жителям многонационального Поморья», -  считает директор областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.
Первым концертом  в рамках сотрудничества будет выступление двух грузинских ансамблей: вокально-инструментального ансамбля  «Баллада» и  народного образцового  ансамбля  «Сихарули» имени Джано Липартелиане.

 

«Сихарули» в переводе на русский язык означает «Радость». В ансамбле участвуют 50 человек. Это  один из лучших фольклорных танцевальных коллективов, а его хореографы, продолжатели дела основателя ансамбля Джано Липартелиане,  -  блестящие мастера грузинского народного танца. Многоголосье страны гор и народные напевы  продемонстрируют профессиональные  певцы ансамбля «Баллада». Музыканты умело сочетают традиции и современность. В концертной программе прозвучат знаменитые песни «Тбилисо», «Чито-гврито», «Сулико» и другие.  В дальнейшем перед петербуржцами выступят фольклорные песенные коллективы Архангельской области, которые познакомят жителей северной столицы с традиционным поморским укладом.

 

 

Билеты на концерт «Грузинская баллада» спрашивайте в кассе по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, 1
или приобретайте на сайте Интернет - кассы:   https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva/e6  

21 февраль 07:52 | : Культура

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