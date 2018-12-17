Дом национальностей Санкт- Петербурга и Дом народного творчества Архангельской области подпишут договор о сотрудничестве

5 марта на сцене областного Дома народного творчества две организации подпишут соглашение о сотрудничестве, обмене творческими коллективами, идеями и проектами.
Санкт-Петербургский Дом национальностей был образован в 2005 году.
За более чем 15-летний период своей деятельности СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» стал площадкой для гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. «Именно в Петербурге формировалась элита многонациональной России», - считают организаторы. Особой популярностью пользуется у петербуржцев Бал национальностей. Праздник дает возможность петербуржцам получить полномасштабное представление о многообразии культур представителей народов проживающих в Санкт-Петербурге.
В Архангельской области проживает около 30 национальностей. Это украинцы и белорусы, узбеки и татары, немцы, евреи, грузины и поляки. Все они бережно относятся к своим традициям, пытаясь вдали от родины не только сохранять, но и делиться своей культурой с северянами. «Так что такое сотрудничество, обмен творческими коллективами давно назрели. Мы уверены, что проект будет интересен всем жителям многонационального Поморья», - считает директор областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.
Первым концертом в рамках сотрудничества будет выступление двух грузинских ансамблей: вокально-инструментального ансамбля «Баллада» и народного образцового ансамбля «Сихарули» имени Джано Липартелиане.
«Сихарули» в переводе на русский язык означает «Радость». В ансамбле участвуют 50 человек. Это один из лучших фольклорных танцевальных коллективов, а его хореографы, продолжатели дела основателя ансамбля Джано Липартелиане, - блестящие мастера грузинского народного танца. Многоголосье страны гор и народные напевы продемонстрируют профессиональные певцы ансамбля «Баллада». Музыканты умело сочетают традиции и современность. В концертной программе прозвучат знаменитые песни «Тбилисо», «Чито-гврито», «Сулико» и другие. В дальнейшем перед петербуржцами выступят фольклорные песенные коллективы Архангельской области, которые познакомят жителей северной столицы с традиционным поморским укладом.
Билеты на концерт «Грузинская баллада» спрашивайте в кассе по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, 1
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