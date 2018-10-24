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Северодвинск скорбит. Прощание с журналистом Александром Кожиным состоится завтра

Как мы уже сообщали, в субботу в Северодвинске неожиданного для всех (скоропостижно, во сне) скончался известный в городе тележурналист Александр Кожин.

В связи с несчастьем, вчера, 14 января, глава города Игорь Скубенко отменил торжественный вечер, посвященный Дню печати.

Прощание пройдет завтра, 16 января с 11:30 по 12:30 в ЦКиОМ.

Официальный некролог северодвинской телекомпании «СТВ»:

«12 января 2019 года на 50-ом году жизни от острой коронарной недостаточности скоропостижно скончался заботливый сын и известный телевизионный ведущий СТВ Кожин Александр Васильевич. Он внес большой вклад в спортивную и медийную жизнь нашего города. Родился Александр Васильевич 11 июня 1969года в Северодвинске. В 70-е и 80-е годы он добился больших успехов в подводном плавании, став восьмикратным Чемпионом СССР и Рекордсменом Мира. В 1993 году Александр пришёл работать на Северодвинское телевидение спортивным комментатором. За короткое время он добился больших успехов в избранной им профессии, покорив сердца северодвинцев своей обаятельной улыбкой. На работе Александра Васильевича ценили за его деловые качества, работоспособность и умение добиваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, доброту и терпимость. Память о нем навсегда останется в сердцах родителей – Василия Николаевича и Евгении Константиновны, брата Сергея Васильевича и племянников: Эрнеста, Тимофея и Демьяна. «Нашу боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя как живого будем вечно любить».

15 январь 07:49 | : Культура

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