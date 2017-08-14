Министерство культуры Архангельской области: "Мы ничего не в силах запретить Панову". Петрович и Октябрьская революция

На свой запрос редакция ИА RUSNORD получила официальный ответ из регионального Минкульта:

Министерство культуры Архангельской области никогда не давало указаний о запрете на постановки спектаклей (речь идет о Молодежном театре Виктора Панова). Более того, в соответствии с действующим законодательством, в полномочия министерства культуры Архангельской области не входят ни право, ни обязанность запретить спектакль.

Напомним, что сегодня в социальных сетях появился жалобный текст о том, что архангельскому Молодежному театру чиновники запрещают постановку пьесы к 100-летию Октябрьского переворота.

В отдельном интервью местным журналистам худрук пожаловался, что претензии имеются к его разносторонним талантам – он одновременно и автор сценической версии, и режиссер-постановщик, и художник-оформитель.

Последнее встречает понимание у главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока, который на своих телепроектах тоже выступал в качестве авторежопера – автора, режиссера, оператора.

Впрочем, часть наблюдателей считает, что Петровича опять заносит от осознание своей роли в мировом театральном искусстве, и мы еще не раз столкнемся с этюдами на тему «Панов и Октябрьская революция».